نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لألذ إفطار أو تحليه مع الشاي.. الكيك اليومي الهش وسر الارتفاع الشاهق والقوام الأسفنجي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الكيك اليومي الهش من أكثر الطرق التي يتم البحث عنها داخل عمليات البحث، فعلى الرغم من سهولة تحضير تلك الوصفة، لكننا نجد أن هناك فئة من الناس تفشل في إعدادها داخل المنزل، نظرًا لصعوبة الوصول إلى هشاشة الكيك المتعارف عليها والتي يشتهر بها معظم المحلات المتخصصة في إعداد الكيك، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه داخل هذا المقال.

الكيك اليومي الهش

كي نصل مذاق الكيك اللذيذ والهش بكل نجاح، فعلينا الالتزام بالآتي:

المقادير

كوبان من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة ملح.

نصف كوب زبدة لينة.

ربع كوب من السكر.

3 حبات بيض.

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال أو الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب حليب كامل الدسم.

خطوات التحضير

أولًا نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة تقدر بحوالي 180 درجة مئوية.

ثم نقوم بإحضار قالب مخصص للكيك بمقاس يقدر بحوالي 9 بوصة.

وبعد ذلك نقوم بدهن القالب بالزبدة والقليل من الدقيق، حتى لا تلتصق الكيكة بالقالب.

وعلى الجانب الآخر نقوم بخلط الدقيق المنخول مع البكينج باودر والملح جيدًا داخل وعاء عميق.

ثم نقوم بإحضار مضرب كهربائي ونضيف بداخله الزبدة والسكر، وذلك مع ضربهما جيدًا، حتى نتحصل على قوام كريمي بعض الشيء.

وبعد ذلك نقوم بإضافة البيض بالتدريج للخليط الكريمي، وذلك مع الضرب باستمرار.

ثم نقوم بإضافة بشر البرتقال أو الليمون، وذلك مع الضرب باستمرار.

ومن هنا تأتي خطوة إضافة الحليب للخليط، حتى نتحصل على خليط متجانس.

ثم نضيف خليط الدقيق للخليط الكريمي، وذلك مع الضرب باستمرار، حتى نتحصل على قوام عجينة الكيك المطلوب.

وبعد ذلك نقوم بسكب الخليط داخل القالب، ونضعه داخل الفرن لفترة تقدر بحوالي 35.

ثم نقوم باختبار نضج الكيك عن طريق وضع شوكة في المنتصف، فإذا خرجت الشوكة نظيفة، فهنا تكون الكيكة قد تحصلت على النضج المطلوب.

وفي النهاية نكون قد وضحنا لكم أسهل وأسرع طريقة عمل الكيك اليومي الهش داخل المنزل مثل طريقة المحلات تمامًا، فعلينا أن نلتزم بكافة التفاصيل المذكورة، حتى نصل إلى مذاق الكيك الهش اللذيذ دون أي صعوبة.