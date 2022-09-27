نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأيادي فائقة الجمال.. تفتيح اليدين بسرعة وتنعيمهما مهما كانت خشنة من المنظفات وشغل المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتهى فصل الصيف، وانتهى الذهاب إلى المصايف، والآن أنت في الطريق إلى العودة للمدارس والجامعات، أتبحثين عن طريقة تعيد لك لون بشرتك الطبيعي بعد تعرضك للشمس طوال الفترة الماضية، واكتساب اللون الداكن؟ هذا الأمر سهل للغاية حيث سنقدم لك من خلال السطور القادمة في هذا المقال طرق بسيطة من أجل تفتيح اليدين بسرعة؛ فعليك قراءة المقال.

تفتيح اليدين بسرعة

أصبح أمر تفتيح اليدين محط بحث الكثير من الفتيات في الآونة الأخيرة لذلك نعرض لكم طريق سريعة بمكونات بسيطة، وذلك كما يلي:

العسل والليمون لتفتيح اليدين

استخدمي المقشر الذي يمنحك بشرة خالية من اللون الداكن مع التخلص من الجلد الميت، وجعل بشرتك أكثر نعومة وبياض، وذلك من خلال مقشر به الكثير من الفيتامينات اللازمة لبشرتك؛ فعليك تحضير ملعقة من عصير الليمون وضعي عليها ملعقتين من عسل النحل، ثم ضعي القليل من اللبن الحليب، ثم ابدئي في مزج المكونات بشكل جيد وافردي الخليط على يديك واتركي لمدة لا تقل عن العشرين دقيقة، بعد ذلك قومي بفرك يديك بشكل جيد واغسليهم بالماء الفاتر، وكرري هذا المقشر لمدة ثلاثة أيام، ولاحظي الفرق.

الجلسرين لتفتيح اليدين

إن استخدام الجلسرين الطبي سيمنحك نعومة فائقة لديك لما به من عناصر، ولكن إضافة ماء الورد إليه سيجعل من بشرتك بيضاء بل وناصعة البياض، وذلك بخلط ملعقة من المكونين، ثم توضع قطعة من القطن الطبي في الخليط وتمرر على اليدين، ثم تترك وتغطى اليدين بها لمدة ربع ساعة، ومن ثم يمكنك غسل يديك بشكل جيد باستخدام الماء الفاتر؛ وحتى تحصلي على نتيجة مناسبة في وقت قصير عليك القيام بهذه الطريقة الرائعة والمواظبة عليها على الأقل ثلاثة مرات يوميًا لمدة أسبوع كامل، وهنا سيظهر الفرق واضحًا كوضوح الشمس.

في نهاية مقال تفتيح اليدين بسرعة فقد أوضحنا طريقتين مميزتين لتفتيح البشرة وجعلها في نفس الوقت أكثر نعومة لما بهم من عناصر مرطبة ومغذية للبشرة، وذلك من خلال استخدام الجلسرين الطبي مع ماء الورد، واستخدام طريقة اللبن والليمون والعسل؛ فعليك اختيار الطريقة المتوفر مكوناتها لديك.