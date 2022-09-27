بكيلو لبن واحد جهزي ألذ جبن رومي في المنزل بنفس طعم المحلات

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عمر شويل - جدة الجبنة الرومي، هي أكثر أنواع الجبن شهرة وشعبية في الكثير من البلاد حول العالم، فهي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة، لذلك أصبحت من أهم الأكلات التي يتم تناولها في وجبة الإفطار، وأهم ما يتم تناوله الطلاب خلال اليوم الدراسي، لذلك جئنا لكل ام اليوم بطريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بخطوات بسيطة يمكنك إعدادها في أي وقت.
طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل
تبحث الكثير من الأمهات على طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بخطوات بسيطة ليتم تجهيزها بأقل تكاليف وحتى تكون متواجدة في أي وقت، ولذلك جئنا لكم بخطوات تحضير الجبن الرومي وهي التي تتمثل في الآتي:
المكونات
- ١ كيلو من اللبن الحليب.
- ١/٢ كوب من الزبادي الطبيعي.
- ١/٢ ملعقة من الملح.
- ١/٢ ملعقة كبيرة من الفلفل اسود.
- ربع كوب ماء مثلج.
- قطعة من الشاش.
طريقة التحضير والاعداد
- قومي بإضافة اللبن الحليب في وعاء مناسب ويتم رفعه بعد ذلك على النار.
- اتركي اللبن على نار متوسطة حتى يسخن فقط بدون أن يصل إلى مرحلة الغليان.
- أضيفي الي اللبن الان علبة الزبادي التي قد تم تحضيرها.
- قلبي الخليط جيدًا حتى يختلط.
- أضيفي ملعقة من الملح الى ربع كوب الماء المثلج.
- قلبي المكونات مرة أخرى ويترك اللبن على نار هادئة حتى يتم الغليان.
- سوف تلاحظين تغير قوام اللبن الحليب وأصبح عبارة عن قطع.
- أضيفي الية الفلفل الاسود ويتم التقليب اخر مرة، ويرفع من النار حتى يبرد قليلًا.
- احضري الان مصفاه ويتم وضع وعاء أسفل المصفاه.
- ضعي قطعة الشاش فوق المضافه.
- ضعي بداخل الشاش خليط الجبن الذي تم تجهيزه داخل المصفاه وسوف يتم التخلص من اي مياه زائدة داخل الجبن.
- لفي قطعه الشاش جيدًا حتى يتم إغلاقها بشكل محكم بالجبن، قم يتم وضع جسم ثقيل فوقها وذلك من أجل التخلص من المياه وتصبح الجين جافة مثل الجاهزة تمامًا.
- اتركي الجبن هكذا لمدة يوم كامل.
- بعد ذلك يتم فتح قطعة الشاش ويتم وضع الجبن في علبة مناسبة الحجم وتترك في الثلاجة حتى تتماسك ويتم تقطيعها بعد ذلك واستخدامها حسب الرغبة.
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