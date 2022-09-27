بكيلو لبن واحد جهزي ألذ جبن رومي في المنزل بنفس طعم المحلات

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عمر شويل - جدة الجبنة الرومي، هي أكثر أنواع الجبن شهرة وشعبية في الكثير من البلاد حول العالم، فهي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة، لذلك أصبحت من أهم الأكلات التي يتم تناولها في وجبة الإفطار، وأهم ما يتم تناوله الطلاب خلال اليوم الدراسي، لذلك جئنا لكل ام اليوم بطريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بخطوات بسيطة يمكنك إعدادها في أي وقت.

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل

تبحث الكثير من الأمهات على طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بخطوات بسيطة ليتم تجهيزها بأقل تكاليف وحتى تكون متواجدة في أي وقت، ولذلك جئنا لكم بخطوات تحضير الجبن الرومي وهي التي تتمثل في الآتي:

المكونات

١ كيلو من اللبن الحليب.

١/٢ كوب من الزبادي الطبيعي.

١/٢ ملعقة من الملح.

١/٢ ملعقة كبيرة من الفلفل اسود.

ربع كوب ماء مثلج.

قطعة من الشاش.

طريقة التحضير والاعداد