الشمع وزيت الزيتون الرهيب: وصفة خارقة لإزالة تشققات القدمين والأكواع ٢٠٢٢

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عمر شويل - جدة نقدم لكم الشمع وزيت الزيتون الرهيب , حيث مع قدوم فصل الشتاء وقلة شرب الماء يحدث الجفاف الذي ينتج عنه تشققات في البشرة ومن أكثر المناطق عرضه للتشققات الجلدية هي القدمين والأكواع والركب فعلينا الاهتمام جيداً بهذه المناطق من حيث استعمال كريمات ترطيب لهم دائماً والاهتمام بهم والحفاظ عليهم من الجفاف معنا اليوم كريم رائع جدا في ترطيب المناطق التي به تشققات والمكون الرئيسي في الكريم وهو الشمع الذي يعمل علي تغطية المنطقة تماما مما يثبت الكريم عليها لمدة طويلة ويعمل أيضا على ترميم الشقوق من خلال وضع الشمع علي التشققات والفتحات يعمل كالمادة الصمغية مما يجعل الشقوق تختفي نهائيا ومعنا أيضا مكون رائع وهو زيت الزيتون الذي يعمل على ترطيب الجلد بشكل رائع ويفتح البشرة بشكل جيد من خلال هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم الشمع وزيت الزيتون الرهيب لإزالة التشققات من القدمين بشكل ملفت ٢٠٢٢

مكونات عمل الشمع وزيت الزيتون الرهيب لإزالة التشققات بشكل سحري من أول استخدام

سوف نتعرف على مكونات هذا الكريم الرائع مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

١شمعة متوسطة الحجم.

٣ملاعق من زيت الزيتون.

١ملعقة كبيرة من الشبة المطحونة.

١ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة تحضير كريم الشمع وزيت الزيتون

معنا اليوم طريقة تحضير الكريم بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء يمكن وضعه على النار وتقطع الشمعة نصفين ووضعها بداخله ثم نقوم بوضع ٢ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً. ثم نقوم بوضع الوعاء علي نار هادئة جداً حتى يذوب الشمع تماماً. بعد ذلك نقوم برفع الوعاء من على النار و نتخلص من أي بواقي من خيط الشمعة ثم نتركه يبرد قليلا جدا. ثم نضيف له ملعقة كبيرة من الشبة المطحونة ونقلب جيداً ثم نضيف ملعقة كبيرة من الفازلين ونستمر في التقليب حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نقوم بترك الخليط يبرد تماماً حتي يجمد . بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يتم خفقه بواسطة المضرب الكهربائي حتي نحصل على قوام كريمي ناعم. ثم يتم الاحتفاظ به في علبة محكمة الغلق ونحتفظ به خارج الثلاجة.

طريقة الاستخدام

نتعرف معنا علي طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-