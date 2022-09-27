تطويل الشعر بوصفة حديثة لتكثيف الشعر وتنعيمه بسرعة خرافية

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عمر شويل - جدة تطويل الشعر بوصفة حديثة هو كل ما يهم النساء خلال الفترة الحالية وذلك لأن هناك عدد كبير منهن لا ينمو شعرهن، كذلك تحتاجها الأمهات من أجل بناتهن اللواتي لا يطول شعرهن ومتوقف عند حد معين فيلجأن لاستخدام وصفة حديثة لتطويل الشعر، من المعروف أن قصر الشعر وعدم نموه بسرعة له أسباب كثيرة فقد يكون سببه سوء التغذية، نقص الفيتامينات التي يحتاجها الشعر، أو عدم توفير العناية اللازمة له، لهذا يجب على كل النساء الاهتمام بشعرهن بالطريقة الصحيحة من خلال الوصفات المبتكرة التي تؤدي إلى تطويل وتكثيف الشعر خلال وقت قصير.

تطويل الشعر بوصفة حديثة

هناك مجموعة من العوامل التي يعتمد عليها الشعر في النمو، حيث العوامل الوراثية، العوامل الصحية فكلما كانت هذه العوامل جيدة كلما زاد طول الشعر، هذا بالإضافة إلى العوامل المرتبطة بتغذية الشعر؛ والمتمثلة في الوصفات الحديثة المبتكرة التي تساعد على تطويل الشعر وتكثيفه بما يحتاجه من مكونات غذائية لكي ينمو في وقت قياسي.

أفضل وصفة لتطويل الشعر بسرعة

تتنوع الوصفات الطبيعية المستخدمة للعناية بالشعر فهناك وصفات لزيادة الطول، ووصفات لتكثيفه وزيادة حجمه، ووصفات للتنعيم وغيرها للتقصف وغيرها من الوصفات ولكن الآن سنتعرف على الوصفة السحرية لتطويل الشعر فيما يلي:

وصفة عصير البصل

من المركبات الأساسية الموجودة في البصل هو “الكبريت” الذي يحسن إفراز الكولاجين داخل الشعيرات، عصير البصل لتطويل الشعر يساعد على تجديد نمو البصيلات من جديد، قد يكره البعض استخدام البصل بسبب رائحته النفاذة إلا أننا يمكننا التغلب على هذه الرائحة والاستفادة بفوائده بأفضل شكل.

نحضر عدد 2 بصلة منزوعة القشر.

ثم يقطع البصل إلى شرائح رفيعة وتفرم جيدًا.

بعد ذلك يتم عصر السائل الموجود في البصل.

يؤخذ هذا العصير ويطبق على الجلد أسفل الشعر ويترك من 10: 15 دقيقة.

بعد 15 دقيقة يغسل الشعر باستخدام شامبو خالي من الكيماويات.

يمكن الاستغناء عن عصير البصل في حالة الانزعاج منه، واستخدام عصير البطاطا.

وصفة جل الصبار لتطويل الشعر

يحتوي جل الصبار على مركبات منعمة ومرطبة، كما يحتوي على مضادات تعالج الالتهابات وتحد من سقوط الشعر، ينتج من استخدام هلام الصبار تخفيف التهيج الذي يصيب فروة الشعر، كما يقلل من فرصة ظهور القشرة، كذلك يعمل على تسليك بصيلات الشعر المغلقة بسبب استخدام الكريمات والزيوت والمواد الكيماوية بشكل مفرط، كل هذا يساعد على نمو وطول الشعر بسرعة.

وصفة زيت السمك لتطويل الشعر



زيت السمك من الزيوت الغنية بأحماض الأوميجا 3 التي تعزز صحة الشعر من جذوره، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مكونات غذائية وبروتينات بكميات كبيرة وبالتالي عند استخدامه على الشعر سوف يعمل على تعزيز كثافته، زيادة سمكه، وتحسين عمل الأنسجة المكون منها.