نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة لعمل النجرسكو في المنزل وطعم أشهر المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعددت طرق طهي المكرونة، ولكن من أشهر وصفاتها هي النجرسكو، فهي وجبة من أشهر الوجبات الايطالية التي انتشرت بشكل كبير في جميع الدول العربية والاجنبية، ويبحث عنها كثير من السيدات لأنها وجبة شهية مميزة يحبها الكبار والصغار، و رغم تعدد الوصفات لكنها تظل لذيذة دائما، ومن الممكن ان يتم تقديمها في أكبر العزومات بطريقة بسيطة ومكونات متوفرة داخل مطبخك.

طريقة عمل النجرسكو

النجرسكو أكلة محببة لأسرتك، وهي من أشهى طرق إعداد المكرونة، كما أنها سهلة وسريعة كل ما عليك اتباع التالي:

المكونات:

500 جرام مكرونة أقلام مسلوقة.

3 قطع من صدور الدجاج المخلي.

ملعقتان صغيرتان من زيت الطعام.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة من البابريكا.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

ثمرة من البصل المفروم.

4 فصوص ثوم مقطع.

عدد 6 حبات من الفلفل الأخضر والألوان.

4 ملاعق من زيت الزيتون.

ما يعادل ربع كوب جبن موتزاريلا.

5 ملاعق جبن شيدر.

5 ملاعق من زبدة الطعام.

ملعقتان من زيت الطعام.

لتر من الحليب.

6 ملاعق من الدقيق.

ثلاث ملاعق من الكريمة.

مكعبان من مرق الدجاج.

طريقة التحضير: