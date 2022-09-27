نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة لعمل النجرسكو في المنزل وطعم أشهر المحلات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعددت طرق طهي المكرونة، ولكن من أشهر وصفاتها هي النجرسكو، فهي وجبة من أشهر الوجبات الايطالية التي انتشرت بشكل كبير في جميع الدول العربية والاجنبية، ويبحث عنها كثير من السيدات لأنها وجبة شهية مميزة يحبها الكبار والصغار، و رغم تعدد الوصفات لكنها تظل لذيذة دائما، ومن الممكن ان يتم تقديمها في أكبر العزومات بطريقة بسيطة ومكونات متوفرة داخل مطبخك.
طريقة عمل النجرسكو
النجرسكو أكلة محببة لأسرتك، وهي من أشهى طرق إعداد المكرونة، كما أنها سهلة وسريعة كل ما عليك اتباع التالي:
المكونات:
- 500 جرام مكرونة أقلام مسلوقة.
- 3 قطع من صدور الدجاج المخلي.
- ملعقتان صغيرتان من زيت الطعام.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- نصف ملعقة من البابريكا.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من السبع بهارات.
- ثمرة من البصل المفروم.
- 4 فصوص ثوم مقطع.
- عدد 6 حبات من الفلفل الأخضر والألوان.
- 4 ملاعق من زيت الزيتون.
- ما يعادل ربع كوب جبن موتزاريلا.
- 5 ملاعق جبن شيدر.
- 5 ملاعق من زبدة الطعام.
- ملعقتان من زيت الطعام.
- لتر من الحليب.
- 6 ملاعق من الدقيق.
- ثلاث ملاعق من الكريمة.
- مكعبان من مرق الدجاج.
طريقة التحضير:
- احضري مقلاة مناسبة الحجم، وضعي زيت الطعام والدجاج حتى يحمر.
- نضيف البابريكا، الملح، الفلفل والبهار، نمزجها مع الدجاج حتى ينضج، ثم ضعيه في طبق واتركية جانبًا.
- نضع البصل في مقلاة ونقلب حتى يذبل، ثم نضيف الفلفل الأخضر والالوان والثوم و نمزجهم.
- ضيفي الدجاج مع رشة ملح والفلفل الأسود و الزيتون، ونقوم برفعها من على النار لتصبح الحشوة جاهزة.
- احضري وعاء وضعي الزبدة حتى تسخن، ثم قومي بإضافة الدقيق، وقلبي باستمرار حتى ينضج ويصبح كريمي.
- اسكبي الحليب مع التقليب المستمر، وقومي باضافة مكعبات المرقة والجبنة الشيدر والموتزاريلا والفلفل، امزجي حتى تحصلي على خليط مناسب.
- احضري طبق من البايركس وضعي طبقة من خليط البشاميل، ثم ضيفي طبقة من المكرونة المسلوقة، ثم قومي باضافة طبقة أخرى من البشاميل حتى تغطي بشكل كامل.
- قومي بإضافة طبقة من خليط الدجاج ووزعيها بالتساوي، وضعي نصف كمية الجبن، ثم باقي المكرونة واسكبي باقي خليط البشاميل بالتساوي على الأطراف.
- ضعي قليل من الجبن الشيدر على وجه طبق البايركس، وقومي بوضعها داخل الفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة حتى تنضج، وتحصلي على اللون الذهبي الرائع.
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