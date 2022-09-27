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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري السمسمية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة في المقال التالي
عمر شويل - جدة السمسمية ، تعتبر من الحلويات اللذيذة والسريعة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، ويقبل الأشخاص على شرائها عندما يقترب المولد النبوي الشريف، وتعتبر من الحلويات الخفيفة والمشهورة، وتعتبر من الحلويات المفيدة جداً لمرضي السكري لاحتواء على السمسم الغني بالفوائد والفيتامينات والمعادن والحديد، وتتكون هذه الحلوي من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وغير مكلفة وتعتبر من الحلويات اللذيذة التي يمكن تقديمها في المناسبات والاعياد والمولد، وتحتوي على نسبة عالية من البروتينات، وتحتوي على نسبة من البروتين والكربوهيدرات والدهون والسعرات الحرارية المفيدة للجسم، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة ومتوفرة لعملها لأبنائها في المنزل بكل سهولة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير السمسمية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل السمسمية
تتكون السمسمية من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- كوب من السكر.
- ٣ أكواب من السمسم.
- كوب من عسل الجلوكوز.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير السمسمية في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- نقوم بنخل السمسم والتخلص من اي شوائب موجودة به.
- ثم نقوم بتحضير مقلاة ونضعها على النار ونضع بها السمسم ونقلب جيداً على نار هادئة حتى يتحمص.
- نضيف بعد ذلك عسل الجلوكوز والسكر على السمسم مع التقلب المستمر على النار حتي تتجانس المكونات جيداً باستخدام ملعقة خشب.
- ثم نسكب الخليط في قالب ونتركه جانباً حتي يبرد تماماً ويتمسك ثم نقوم بتقطيع الي مكعبات صغيرة ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
هناك بعض الفوائد للسمسم
هناك بعض الفوائد التي يمنحها السمسم للجسم وهي كالآتي:-
- يساعد في تنظيم ضغط الدم وتخفيضه ويساعد على منع تراكم الدهون في الشرايين.
- يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية القلب من خلال تقليل خطر إصابته بالالتهابات.
- يساعد في تنظيم مستويات الهرمونات ويساعد على عمل الغدة الدرقية.
- يعمل على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم لاحتوائها على مركبات نباتية.
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