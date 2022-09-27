نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيري لون شعرك….بأسرار الكوافيرات صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو بالون البني الغزالى اللامع والتخلص نهائياً من شيب الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو بالون البني الغزالى اللامع والتخلص نهائياً من شيب الشعر، يفضلون الكثير من الفتيات والنساء إلى تغير لون شعرهن لأنهم يحبون التغيير في لون الشعر ويعطيهم ذلك إلى الراحة النفسية وأيضاً الكثير من الطاقة والحيوية بينما أيضاً يبحثون عن الوصفات الطبيعية لحماية الشعر من الضرر الصبغات الكيماوية التي تلاحق الشعر بأضرار عديدة لذلك يفضلون الوصفات الطبيعية الكثير لصبغة الشعر ومن أهمهم صبغة الشعر بالقهوة والكاكاو للحصول على لون البني المميز والرائع، بينما أيضاً مكوناتها بسيطة وسهلة جدا.

صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو بالون البني الغزالى

أفضل ألوان الشعر هو اللون البني متميز جدا عن باقي الألوان لأنه يتناسب مع جميع ألوان البشرة الجسم، بينما أيضاً القهوة من المواد الطبيعية التي سوف تعطيك اللون البني بمختلف درجاته ونقدم لكي سيدتي الطريقة الصبغ والمكونات البسيطة المتوافرة في كل بيت المقادير كالتالي:

ما هي المكونات لصبغة الشعر بالقهوة والكاكاو للحصول على اللون البني

طريقة التحضير لهذه الوصفة

أولاً نقوم بتحضير إناء واسع وبعد ذلك نضع فيه المكونات السابقة كلها مع بعضها البعض.

وبعد ذلك نقوم بتقليب الخليط جيداً حتى المزيج يتجانس باستخدام معلقة خشب.

ثم ونقوم من خلال الفرشاة المخصصة للصبغة بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف

ولابد من توزيع المزيج على الشعر كلة بشكل كافي وتأكد من ذلك.

ثم نترك الصبغة على الشعر لمدة ساعة لا تقل عن كده وبعد ذلك من انتهاء الوقت المحدد.

لمدة ساعة لا تقل عن كده وبعد ذلك من انتهاء الوقت المحدد. نقوم بتغسيل الشعر من الصبغة من خلال استعمال الشامبو المناسب والبلسم

وبعد ذلك نقوم بشطف الشعر بالماء الفاتر جيداً حتى يمكنك التخلص من بقايا الصبغة من الشعر كله.

ولابد من تكرار الكثير لهذه الوصفة لكي تحصل على اللون البني المطلوب حتى يصبح شكل ولون الشعر مختلف وجميل.

ولا تقلقي من تكرار هذه الصبغة لأنها من الوصفات الطبيعية التي لا تقوم بالضرر لشعر

فذلك يمكنك تكرار هذه الوصفة بكل بساطة بدون خوف على شعرك.

وفي النهاية لقد قدمنا لكم طريقة صبغة الشعر بالقهوة والكاكاو حتى يصبح لونه بني وقدمنا لكم المكونات البسيطة والطريقة السهلة ونرجوا أن تنال إعجابكم.