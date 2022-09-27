نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقشر المنزلي الرهيب لإزالة الجلد الميت والتصبغات الداكنة في الوجه والجسم كله من أول دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالسكر والليمون تتمتعين ببشرة نظيفة ولامعة وخالية من كل البثور السواء التي تكثر في منطقة الأنف وفى منطقة الخدود، وبشرة خالية تماما من أي حبوب دهنية تظهر بسبب فتح مسام البشرة التي تعمل على تجمع للأتربة والمتسخات وبالتالي تتكون تلك الحبوب، وتراكم الجلد الميت الذى يسببه تعرض البشرة للأتربة والمتسخات، وكثرة استخدام المكياج مثل كريم الأساس والبودر وغيرها الكثير من مساحيق التجميل، واستخدام الماسكات الصناعية وكريمات مجهولة المصدر فكل هذا يسبب في اتساخ البشرة واسمرارها لذلك نعرض إليكى وصفة السكر وعصير الليمون والنشا ودقيق الشوفان ومطحون البابونج فتك الخلطة تعمل كمقشر آمن جدا على البشرة لأن مكوناتها كلها طبيعية فالسكر والليمون لهما تأثير كبير ورهيب على البشرة من ناحية إزالة الجلد الميت وتجديد خلايا البشرة وإعطاء بشرة الوجه الحيوية والنضارة بالإضافة إلى أنها تقلل من ظهور التجاعيد والكرمشة، وتعمل على توريد الخدود لذلك ننصح باستخدام وصفة السكر وعصير الليمون المناسبة لكل أنواع البشرة. مكونات خلطة تقشير الوجه وإزالة الجلد الميت ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السكر

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم مطحون البابونج طريقة عمل خلطة لتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت أولا يتم إحضار وعاء مناسب ثم نضع به السكر وعصير الليمون والنشا ودقيق الشوفان ومطحون البابونج ثم يتم خلط جميع هذه المكونات مع بعضها، وحتي يتكون لدينا مقشر طبيعى للوجه.

ثم يتم تنظيف الوجه بالماء الفاتر حتى يتم فتح مسام البشرة ليسهل تنظيفها ثم يتم تجفيفها بمنشفة.

ثم نقوم بوضع هذا المقشر الطبيعى على البشرة ونتركه لمدة لا تقل عن خمسة وثلاثون دقيقة حتى تجف تماما.

وبعد ذلك يتم فرك المقشر ولكن برفق حتى لا تتجرح البشرة ثم نقوم بغسل البشرة بالماء البارد وإزالة آثار الخلطة.

ويكرر وضع هذا المقشر مرتان فى الأسبوع وبعد ثلاثة أسابيع سوف نلاحظ النتيجة بإختفاء كل الجلد الميت من الوجه وتصبح البشرة أكثر إشراقا بإستخدام هذا المقشر الرهيب.

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