نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكل أسرارها وتكاتها أعملي فتة الشاورما السوري بالثومية على أصولها بطريقة المطاعم السورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد فتة الشاورما من أنواع المأكولات المشهورة في جميع الدول العربية حيث أنها تتميز بطعم لذيذ ورائع وكل الناس يعشقون تناولها سواء كبار السن أو صغار السن فأن هذه الأكلة تتسم برائحة وشكل جذاب فتجذب إليها العديد من الأشخاص، ومن المعروف أن فتة الشاورما نقوم بعملها بإستخدام الفراخ ونجد عدد كبير من السيدات يستخدمون اللحمة فهي تكون بنفس الطريقة ولكن الإختلاف في اللحمة فقط، وقد تتكون فتة الشاورما من عدة طبقات حيث تكون طبقة من العيش البلدى المحمص وطبقة من الأرز. مكونات عمل فتة الشاورما السوري نصف كيلو من صدور الفراخ بانيه.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

حبة واحدة من الفلفل الأخضر والطماطم.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

كمية من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

كوبان كبيران من الأرز البسمتي.

مكعب مرقة وثلاث فصوص من الحبهان وورق اللورا.

كمية مناسبة من العيش البلدى المحمص. مكونات عمل الثومية هي كوب واحد كبير من الزبادي وكوب واحد كبير من المايونيز وفص واحد من الثوم المهروس ورشة من الملح والفلفل الأسود.

رشة من بهارات الفراخ وجوزة الطيب والكاري.

رشة من الثوم البودر والبصل البودر. طريقة عمل فتة الشاورما السوري في البداية نقوم بتقطيع صدور الفراخ على شكل مكعبات صغيرة الحجم ثم نضع طاسة على النار ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي وعند تسخينها جيدا نضع قطع الفراخ.

وعند تغيير لون الفراخ يتم تقليبها ونضيف مكعبات البصل ونستمر في التقليب ونضع رشة من الملح والفلفل الأسود.

ومع الإستمرار في التقليب نضع مكعبات الفلفل الأخضر والطماطم ونضيف رشة من بهارات الفراخ وجوزة الطيب والكاري والثوم البودر والبصل البودر.

وعند تسوية الفراخ يتم رفعها من على النار ثم نحضر وعاء عميق ونضعه على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء وعند غليانها نصف الأرز.

وقومي بوضع مكعب مرقة وورق اللورا والحبهان ورشة من الملح والفلفل الأسود ونتركه حتى يتم تسويته جيدا ثم نرفعه من على النار.

وبعد ذلك يتم تجهيز طبق لعمل الثومية ونضع به المايونيز والزبادي والثوم المهروس والملح والفلفل الأسود ويتم تقليبهم مع بعض.

ونقوم بإحضار طبق مسطح مناسب للتقديم ونضع به طبقة من العيش المحمص ونضيف إليه كمية من الثومية ثم نضيف طبقة من الأرز.

ثم نضع طبقة من شاورما الفراخ وقومي بإضافة الثومية في النهاية ويتم تقديمها مباشرة.

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