نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي وصفة لتفتيح البشرة والجسم كله وإزالة البقع والتصبغات نهائيا سيجعل بشرتك بيضاء وخالية من اي تجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوي وصفة لتفتيح البشرة، يمكنك أن تقومي به بشكل سريع، وبدون مجهود، وبدون استعمال أي مكونات كيميائية ضارة، ومن خلال فقرات التقرير التالي نوضح أهم المكونات لوصفات من الطبيعة متميزة، ومن الممكن أن تعطيكي أفضل نتيجة لبياض ثلجي مستمر، ولا يتأثر بأي متغيرات من حولك، بل ستظل بشرتك ممتعة بالصفاء والنقاء لفترات طويلة، وبالاستمرارية في الاعتناء بها من خلال تطبيق مثل هذه الوصفات الطبيعية بمكوناتها الفعالة في إزالة شحوب البشرة، وتجديد خلاياها، والتخلص من آثار الكلف والنمش والتصبغ لبشرة أفتح وأجمل، وأكثر نضارة.

اقوي وصفة لتفتيح البشرة

من خلال صفات النشا المختلفة، من الممكن أن تكتسبي أفضل لون للجلد، وتحسين لونه يكون عن طريق عمل خليط يعتمد قوامه ومميزاته على النشا، ومن خلال الآتي نوضح مكونات وصفة النشا المتميزة:

ملعقة من النشا.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة من جل الصبار.

طريقة تحضير الوصفة

من الممكن أن تقومي بعمل تلك الوصفة من خلال اتباع تلك الخطوات القادمة:

عليك إحضار الوعاء الملائم لعمل الوصفة.

ضعي النشا في الوعاء، ثم أضيفي زيت الزيتون، مع محاولة المزج ما بين المكونين.

لا بد من إضفة جل الصبار بحيث يكون مذاب جيدا، لسهولة مزجه مع بقية المكونات.

وضع عصير الليمون، مع الاستمرارية في التقليب، وذلك لبدء استخدام الوصفة.

تطبيق الخليط من الممكن أن يكون بأي منطقة من البشرة.

يمكنك استخدام تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة الخميرة والعسل لتفتيح البشرة

مكونات وصفة الخميرة لتفتيح البشرة تكون كما يلي:

ملعقة من الخميرة الجافة.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من مكون عسل النحل.

ملعقتان من الماء الدافئ.

طريقة التحضير