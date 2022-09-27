نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري كرياتين الغلابة….كرياتين النشا والخميرة السحري لفرد الشعر الخشن المجعد شعرك هيكون زي الحرير هتشوفي الفرق بنفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة كرياتين النشا والخميرة السحري لفرد الشعر الخشن المجعد، تعرفي على طريقة تحضير أقوي كرياتين بالمنزل لفرد الشعر الخشن، والذي يتم عملها ببعض المكونات الطبيعية والتي تعزز من فوائد الشعر بشكل كبير، حيث أن الكيراتين الذي تتجه إليه العديد من النساء ليس آمناً على صحة شعرهم، وهو يعد بروتين لفرد الشعر، فهناك العديد من المتخصصين الذين أكدوا على خطورة تلك المنتجات للشعر لأنها تؤدي الى ضعف الشعر وتهلكه، ولكن من الأفضل استعمال الكيراتين الطبيعي حتى تجدى أفضل النتائج.

كرياتين النشا والخميرة السحري لفرد الشعر

من ضمن الوصفات الطبيعية الخاصة بفرد وتنعيم بصيلات الشعر، ويمكنك تحضيرها بالمنزل كما يلي:

وصفة الخميرة لفرد الشعر

المكونات لعمل الوصفة:-

أربع ملاعق من الخميرة الفورية.

أربع ملاعق كبيرة من نشا.

كوب متوسط من خل التفاح.

كوب من عصير ليمون طبيعي.

خطوات وطريقة استخدام الخميرة لفرد الشعر:-

قومي بإضافة الخميرة الفورية إلى النشا مع التقليب الجيد، ثم أضيفي المكونات الأخرى على مزيج الخميرة والنشا واستمري في التقليب.

ثم اتركي الخلطة لمدة ربع ساعة حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

قومي بتقسيم شعرك إلى 4 أقسام مثلًا ثم أفردية بواسطة فرشاة خاصة بصبغ الشعر ثم افردي على كل قسم بالتساوي من أول بداية فروة الرأس حتى أطرافها.

ثم قومي بلف شعرك وارتدي كيس بلاستيكي ثم اتركيه على شعرك لمدة 30 دقيقة على الأقل ثم اغسلي شعرك والنتائج ستبدأ في الظهور عند أول استخدام.

يمكن تكرار هذه الوصفة أكثر من مرة لمن تمتلك شعر مجعد وتحتاج لتطبيقه بشكل متكرر لنتائج أسرع

وصفة حليب جوز الهند لفرد الشعر

المكونات المطلوبة:-

كوب كبير من حليب جوز الهند.

قطرات قليلة من عصير الليمون.

معلقة من زيت لافندر عطري.

خطوات استخدام حليب جوز الهند لفرد الشعر:-