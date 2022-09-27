نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حولي شفتيك من رمادية متقشرة إلى ممتلئة ووردية وجذابة بأقوى خلطة مغربية لتوريد الشفايف في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الحفاظ على ترطيب الشفايف، فهذا الأمر يساهم في حصولها على اللون الوردي المميز، حيث يعد هذا اللون من علامات الجمال والأنوثة لدى المرأة، فهناك أكثر من خلطة مغربية لتوريد الشفايف قد أثبتت فعالية ونجاح باهر في التوصل إلى ذلك الأمر دون أن تعرض الشفايف لأي ضرر، وهذا ما سنقوم بالكشف عنه داخل هذا المقال بشكل مفصل.

خلطة مغربية لتوريد الشفايف

إليكم أبرز الخلطات المغربية الفعالة التي تقوم بتوريد الشفايف والحفاظ عليها من الجفاف، وهذا ما سنقوم بعرضه بالصورة الآتية:

خلطة الشمندر والليمون وجوز الهند

بفضل المكونات الطبيعية التي تتواجد بهذه الخلطة نجد أن لديها فاعلية كبرى في حماية الشفايف من الجفاف والمساهمة في توريدها، وإليكم طريقة تحضير هذه الخلطة بالصورة الآتية:

المكونات

ثمرة شمندر.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الجلسرين.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

عصير ليمونة.

خطوات التحضير والاستخدام

نقوم في البداية ببشر ثمرة الشمندر جيدًا، حتى نقوم بعصرها ونتحصل منها على عصير مستخلص من تلك الثمرة.

وبعدها نقوم بإضافة عصير الليمون مع عصير الشمندر، وذلك مع إضافة الجلسرين وزيت جوز الهند، وذلك مع الخلط جيدًا، حتى نتحصل على خليط متجانس.

ثم نضع الخليط داخل علبة زجاجية نظيفة ونضعها داخل الثلاجة.

وبعدها نقوم بتوزيع الخليط على الشفايف بواسطة استعمال فرشاة أسنان، ويتم فركها جيدًا.

وسنتحصل على نتائج مذهلة فور المواظبة على إجراء تلك الطريقة 3 مرات خلال الأسبوع.

خلطة الكركم والفازلين

إن هذه الخلطة تساهم في ترطيب وتوريد الشفايف بصورة مذهلة، وإليكم طريقة تحضيرها بالصورة التالية:

المكونات

ملعقة كبيرة من كريم الفازلين.

ملعقة كبيرة من الكركم.

خطوات التحضير والاستخدام

أولًا نقوم بإضافة الكركم مع الفازلين داخل وعاء صغيرة، وذلك مع خلطهما جيدًا، حتى نتحصل على خليط متجانس.

وبعدها نقوم بتوزيع الخليط على الشفتين وتدليكها جيدًا.

ويتم ترك الخليط لفترة تقدر بحوالي ربع ساعة.

ويفضل تكرار تلك الطريقة بشكل يومي، وسنتحصل على شفايف وردية ورطبة في غضون 3 أيام.

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم أكثر من خلطة مغربية لتوريد الشفايف بشكل طبيعي دون استخدام أي مكون كيميائي يضر بالشفايف، وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لمشكلة جفاف الشفايف بعد عرضنا المفصل لهذا المقال.