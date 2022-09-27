نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة السريعة على طريقة الحلواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة البسبوسة من الحلويات الشرقية التي يعشقها الجميع، وفي بعض الأحيان يكون شرائها مكلف بعض الشيء، فيمكن صنعها في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة للغاية، وسوف نذكر في هذا المقال طريقة عمل البسبوسة السريعة خطوة بخطوة، حتى نضمن نتيجة ممتازة وطعم لذيذ ورائع.

طريقة عمل البسبوسة السريعة

البسبوسة من الحلويات التي يمكن تحضيرها في وقت قصير للغاية ويستمتع الجميع بتناولها وسوف نوضح طريقة عمل البسبوسة السريعة بالتفصيل فيما يلي:

المكونات

ثلاثة أكواب من السميد.

كونت من الزيت النباتي.

كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب وملعقتين كبيرتين من الحليب.

أربع ملاعق كبيرة من لبن الزبادي.

أربع ملاعق كبيرة من مبشور جوز الهند.

ملعقتين صغيرتين من بكينج باودر.

ملعقتين كبيرتين من الطحينة.

طريقة التحضير

يجب أن يكون الفرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وتجهيز صينية فرن ودهنها جيدا بالطحينة.

في وعاء صغير نضع كل من الزيت، والسكر، والسميد، ولبن الزبادي، والحليب، وجوز الهند، وبكينج باودر، وتقليبهم جميعاً جيداً حتى نحصل على خليط متجانس ويجب أن نقلب في اتجاه واحد وبرفق.

يتم وضع الخليط في الصينية ومساواة سطحها باستخدام سباتولا.

توضع الصينية في الفرن ونتابعها حتى تنضح تماماً، تأخذ في الفرن مدة تصل إلى عشرين دقيقة تقريبا.

يتم إخراج الصينية من الفرن ونضيف إليها العسل أو القطر على الفور وتزيينها بالمكسرات أو جوز الهند المبشور.

طريقة تحضير القطر

تحضير القطر الخاص بالبسبوسة سهل وليس معقد على الإطلاق ولكن يجب اتباع الخطوات بدقة لضمان قطر بقوام مناسب.

المكونات

كوبان من السكر.

كوب ونصف من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عود من القرفة.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

نحضر وعاء يصلح وضعه على النار ونضع به كل من السكر والماء والقرفة والفانيليا وعصير الليمون ويجب التأكد من أن تكون النار هادئة ونقلب بشكل مستمر وبعد غليان الخليط نطفئ النار ونتركه بعض الوقت حتى يصبح دافئاً ونضعه على البسبوسة فور خروجها من الفرن.

ذكرنا في هذا المقال طريقة عمل البسبوسة السريعة ، وهذه الطريقة معروفة في جميع البلاد العربية ويعشقها الجميع.