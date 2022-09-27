نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبيض.. كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتسمين الوجه وإزالة البقع الداكنة من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتسمين الوجه وإزالة البقع الداكنة ، من أكثر المشاكل التي نقرأها على صفحات التواصل الاجتماعي هي مشكلة الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائيّة تضر البشرة لأن معظم الفتيات لا تميز بين الكريم التي يناسب نوع بشرتها ومع الكريم التي لا يناسبها وعندما تسمع عن أي نوع كريم البشرة تقوم بشرائه بسعر غالي وثمن مرتفع للغاية وفي نهاية الأمر تجد أن بشرتها امتلأت بثور سوداء ومشاكل لا يوجد لها حصر والمشكلة العلاجية التي نتحدث عنها الآن هي مشكلة الخدود غير منفوخة وهذا الأمر يحدث بعد العمليات الجراحية وبعد عملية الولادة لما تتعرض الفتاة من تعب وإرهاق شديد العضلات الجسم كله، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم كريم سحري باستخدام الخميرة والنشا في نفخ الخدود وحل الكثير من المشاكل، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم الخميرة والنشا في نفخ الخدود وتسمين الوجه

لا نريد منك غير أن تقرأي جيدا هذه السطور حتى تتعلمي طريقة تحضير الوصفة وما هي المكونات التي يجب أن تكون متوفرة لديك في المطبخ، والنشا من أفضل المكونات الطبيعية التي تعمل على ترطيب البشرة وحل الكثير والكثير من مشاكل البشرة، ولكن ليس النشا فقط وإنما سوف نستخدم أيضا الخميرة مع النشا لترتفع فائدة الوصفة ايضا، وترى نتيجة أفضل عند استخدامك هذه الوصفة مدة لا تقل عن ثلاث شهور، لأن الوصفات الطبيعية تأخذ وقتا لكي تري النتيجة ولكنها تكون نتيجة مستمرة وليست مؤقتة، والآن سوف أقدم لكم مكونات هذه الوصفة الرائعة:

ملعقة من النشا.

ملعقة ونصف من الخميرة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من ماء الورد.

خطوات تحضير الوصفة في نفخ الخدود وتسمين الوجه

يجب اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة أفضل بكثير وتتلخص الخطوات في:

يجب وضع المكونات وراء بعضها بالتدريج.

يجب أن يتم التقليب حتى تتجانس المكونات.

يجب تنظيف البشرة قبل وضع الوصفة.

يجب وضع الكريم مرة واحدة في المساء ويتم تركه على البشرة حتى الصباح.

كما ذكرنا في المقال طريقة عمل كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتسمين الوجه من اول استعمال حيث يمكن الحصول على وجه ممتلئ في دقائق معدودة بدون اي تعب فتعاني الكثير من السيدات من نحافة الوجه وتريد الحصول على وجه جذاب ممتلئ بذلك يمكن نفخ الخدود بشكل طبيعي بوضع الخميرة والنشا علي الوجه وتركها لمدة ساعات قليلة تساعد على جعل الوجه منفوخ وممتليء بدون اي مجهود