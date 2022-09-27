وصفه سحريه البانثينول كريم لفرد الشعر الخشن والجاف والنتيجة مزهلة

الشعر تاج المرأة، لذلك كل سيدة وفتاه تسعي دائما للحصول علي شعر صحي قوي خالي من المشاكل، وخاصةً الفتاه التي تعاني من تجاعيد وخشونة الشعر الذي يسبب لها إحراج بالظهور به بهذا الشكل، فأحياناً تلجأ للطرق القديمة التقليدية التي قد تؤثر بشكل سلبي علي فروة الرأس وبصيلات الشعر مما يجعلها تآلفه وضعيفة، وأحياناً تبحث عن حلول آمنه وسهله لفرد الشعر الخشن والمجعد والجاف، فمن هذه الحلول كريم البانثينول الذي يعتبر من اقوي كيراتين لفرد الشعر الجاف والخشن ليصبح مثل الحرير وإعطاء الشعر النعومة وجعله اكثر حيويه وكثافه نظراً لاحتوائه علي عناصر غنية وفعالة في تنعيم البشرة والشعر، فيدخل كريم البانثينول في وصفات عديدة والذي بدوره يعمل علي اكتساب الشعر القوة والحيوية واللمعان، وأيضاً يساعد علي تقوية بصيلات الشعر ويعمل علي عدم التساقط، ويعزز الشعر بالترطيب المثالي كما يعمل علي التخلص من هيشان الشعر وعلاجه وعدم تقصفه.

وصفات وطرق استخدام كريم البانثينول

ماسك لفرد الشعر الخشن والجاف

يدخل كريم البانثينول في وصفات عديده تمنح الشعر الترطيب والنعومة المثالية منها النشا وإعطاءه التغذية المطلوبة للشعر، والزبادي الذي يعتبر من اغني عناصر ترطيب الشعر، وفيتامين ه لعلاج الشعر من الهيشان والجفاف.

مكونات ماسك البانثينول كريم

عبوة من كريم البانثينول. معلقة كبيرة الحجم من النشا. معلقة كبيرة من الزبادي. كبسولتين من فيتامين ه.

خطوات التحضير

افزعي عبوه من كريم البانثينول في وعاء ثم أضيفي إليه الزبادي تدريجياً والنشا وكبسولات فيتامين ه وامزجي الخليط جيداً لتحصلي علي قوام كريمي متجانس وناعم. اغسل الشعر قبل تطبيق الوصفة بالماء الفاتر ليصبح شعرك نظيف خالي من الشوائب. تطبيقي الخليط علي الشعر مع تدليك فروة الرأس جيداً وأيضاً برفق واتركيه مدة ساعة علي الشعر. اغسلي شعرك جيداً بالماء شامبو المناسب لنوع شعرك. يمكن تكرار الماسك مرتين أسبوعياً للحصول علي نتيجة مثاليه.

ماسك لترطيب وتنعيم الشعر

من العناصر الطبيعية التي تساعد الشعر علي الترطيب المثالي هو زيت الزيتون الذي يساعد علي إطالة الشعر وتنعيمه بشكل مذهل وسريع ويعمل علي تغديته وتطويله ومنع تساقطه.

المكونات المطلوبة

عبوة من كريم البانثينول, معلقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

خطوات التحضير