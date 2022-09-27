كريم نيفيا والقهوة كنز رباني عظيم لتبييض وشد تجاعيد البشرة من اول استعمال

كريم النيفيا مع القهوة من أهم الوصفات التي تساعد على حل العديد من مشاكل البشرة بأفضل النتائج وبدون اي أضرار، فهذا الخليط له تأثير فعال في تفتيح البشرة وإزالة أي اسمرار أو بقع قد تتواجد بها، كما أنه ماسك رائع لشد التجاعيد وإزالة أي ترهلات قد تتواجد ويعطي للبشرة النعومة والنضارة والجمال والكثير من الفوائد الأخرى المميزة، أما عن طريقة الاستخدام والتطبيق على البشرة فيمكن استخدامه في المنزل بكل سهولة، وسوف نعرضها لكم الآن بشكل تفصيلي في السطور القادمة تابعونا الان.

وصفة كريم نيفيا والقهوة لتفتيح وشد البشرة من التجاعيد

دائمًا ما يبحث الكثير من النساء عن افضل الحلول المضمونة والآمنة التي تساعد في حل مشاكل البشرة الصعبة مثل الاسمرار والتجاعيد، والان سوف نتعرف على أفضل الوصفات التي تحقق ذلك بسرعة وبدون اي أضرار وطريقة الاستخدام والتطبيق على البشرة كالآتي:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من كريم نيفيا.

ملعقة واحدة كبيرة من القهوة.

قطرات من عصير الليمون المركز.

ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند الطبيعي.

طريقة التحضير والاستخدام:

في البداية احضري طبق بلاستيكي صغير مناسب.

أضيفي به كريم نيفيا مع إضافة مسحوق القهوة.

قلبي المكونات مع بعض جيدًا حتى يتم التجانس بين المكونات بشكل أفضل.

قومي بعد ذلك بإضافة بعض قطرات من عصير الليمون الطبيعي، مع إضافة زيت جوز الهند الطبيعي أيضًا، ويتم الخلط باستخدام ملعقة صغيرة بشكل جيد حتى يتم الخلط والتجانس بشكل كامل.

اغسلي وجهك تمامًا بالماء الفاتر والغسول الطبيعي حتى يصبح نظيف قبل الاستخدام.

بعد تجفيف الوجه يتم توزيع الماسك على الوجه بالكامل.

اتركي الماسك على الوجه فيما لا يقل عن نصف ساعة تقريبًا.

بعد مرور المدة المحددة قومي بفرك الماسك من الوجه جيدًا بيدكي، ثم قومي بغسل وجهك في النهاية بالماء الفاتر.

بعد الانتهاء لابد من مراعاة تكرار استخدام هذه الوصفة الرائعة يوم بعد يوم من أجل تحقيق النتيجة المطلوبة وسوف تبدأ في الظهور على الوجه بعد مرور عشرة أيام من بعد الاستمرار في استخدام الوصفة.

كريم نيفيا والقهوة مع جل الصبار

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من كريم نيفيا.

ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقة من الشوفان المطحون.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة زيت اللوز.

طريقة التحضير والاستخدام: