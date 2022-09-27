بالتتبيلة السرية طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم والفراخ المشوي الصحي بطعم وريحة جنان

يعتبر الدجاج المشوي على الفحم من الأطعمة الشهية الدولية المعدة على نطاق واسع ، خاصة في أيام التجمعات العائلية والرحلات البرية ونزهات الحديقة. الدجاج المشوي على الفحم له نكهة فريدة أكثر من أي طريقة تحضير أخرى ، كما أن توابل الدجاج المشوي على الفحم يضيف طعمًا لا يُقاوم. يمكنك صنع الدجاج المشوي على الفحم بمجموعة متنوعة من الإضافات مثل الكريمة أو البهارات الحارة مع التوابل. في هذا الموضوع ، ستتعرف على طرق مختلفة لإعداد وجبات الدجاج المشوي على الفحم.

طريقة الفراخ المشوي على الفحم

مكونات تتبيلة الدجاج المشوي على الفحم:

دجاجة كاملة

ليمونة معصورة

عشرة فص ثوم

بصلة مبشورة

ملعقة من الملح

ملعقة فلفل اسود

ملعقة كزبرة جاف

نصف ملعقة كركم

كوب ماء

طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم :

نقوم بتقسيم الدجاج الى قطع يمكن ان تشرح من جميع الجوانب او تدق بواسطة المطرقة الخاصة باللحوم ثم نقوم بمزج جميع مكونات التتبيلة من الثوم والبصل والفلفل والملح والكزبرة والكركم والليمون حتى تختلط جميع المكونات ، تبلي الفراخ بالتتبيلة ويفضل ان تتبل قبل الطهي بليلة او على الاقل تتبيل قبلها بسبع او ستة ساعات حتى تتشرب الفراخ التتبيلة ويحفظ في الثلاجة ثم نقوم بااشعال الفحم جيدا ووضع الفراخ على الفحم وتشوي لمدة نصف ساعة حتى تنضج وتشوى جيدا وتقدم ساخنه مع السلطات الخضراء والطحينة او مع الارز.

طريقة عمل فراخ مشوي صحي

الفراخ المشوي للرجيم

مكونات الفراخ المشوي الصحي:

نصف كيلو دجاج تم تقطيعه

ملعقتان من زيت الزيتون

ملعقتان من الليمون

ملعقة من الليمون

ملعقة من البابريكا

ملعقة من البقدونس المفرومة

ملعقة من العسل الابيض او الاسود

ملعقة ملح

ملعقة فلفل اسود

ملعقتان صلصة طماطم

ملعقة كمون

ثلاث فص ثوم

طريقة عمل الفراخ المشوي الصحي :

دجاج مشوي صحي

في وعاء حضري التتبيلة بمزج الزيت مع العسل وصلصة الطماطم والثوم الليمون والبقدونس ، مع الملح والفلفل الاسود والبابريكا والكمون ، قلبي المزيج جيدا ، ثم ضعي الفراخ قي التتبيلة وامزجيها جيدا ثم ادخليها الثلاجة مدة تتراوح من سبع الي ست ساعات ، ثم قومي بتصفية الفراخ من التتبيلة وضعيها على الفحم الساخن ثم اشوي الدجاج جيدا حتى ينضج .