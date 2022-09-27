بكيس مكرونة حضري طبق مكرونة بشرائح الفراخ سهلة ولذيذة

المكرونة بشرائح الفراخ تعد من الأطباق المحضرة من المكرونة من أشهي الأطباق المحببة لدي الجميع نظراً لمذاقها الشهي واللذيذ، وتمتاز بأنها من الأطباق سريعة التحضير كما أنها تتميز بإمكانية تحضيرها بعدة طرق مثل المكرونة بالباشاميل أو مكرونة بالخضار أو مكرونة بقطع اللحم أو مكرونة بالسجق أو مكرونة بالتونة وطرق كثيرة متعددة وفي هذا المقال سوف نتحدث عن طريقة عمل المكرونة بشرائح الفراخ بطريقة سهلة ولذيذة.

مكونات عمل المكرونة بشرائح الفراخ

تتكون المكرونة بشرائح الفراخ من بعض المكونات التي تعطيها المذاق الشهي اللذيذ وهي كالتالي:-

كيس مكرونة مسلوق.

معلقة كبيرة ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة ريحان مفروم.

2 فلفل احمر حار شرائح.

2 حبة فلفل أخضر حار شرائح.

2 طماطم مكعبات.

3 ملعقة كبيرة دقيق.

2 كوب حليب.

كوب جبنة رومي مبشورة.

كوب جبنة موتزريلا.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

رشة من الملح.

فلفل أسود.

مقادير عمل الحشوة

هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالآتي:-

3 صدور دجاج شرائح.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة ريحان مفروم.

3 ملعقة صغيرة بهارات فراخ.

ملعقة بابريكا.

زبدة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

سوف نتعرف الي طريقة تحضير المكرونة بشرائح الفراخ بطريقة شهية ولذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-