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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيس مكرونة حضري طبق مكرونة بشرائح الفراخ سهلة ولذيذة في المقال التالي
المكرونة بشرائح الفراخ تعد من الأطباق المحضرة من المكرونة من أشهي الأطباق المحببة لدي الجميع نظراً لمذاقها الشهي واللذيذ، وتمتاز بأنها من الأطباق سريعة التحضير كما أنها تتميز بإمكانية تحضيرها بعدة طرق مثل المكرونة بالباشاميل أو مكرونة بالخضار أو مكرونة بقطع اللحم أو مكرونة بالسجق أو مكرونة بالتونة وطرق كثيرة متعددة وفي هذا المقال سوف نتحدث عن طريقة عمل المكرونة بشرائح الفراخ بطريقة سهلة ولذيذة.
مكونات عمل المكرونة بشرائح الفراخ
تتكون المكرونة بشرائح الفراخ من بعض المكونات التي تعطيها المذاق الشهي اللذيذ وهي كالتالي:-
- كيس مكرونة مسلوق.
- معلقة كبيرة ثوم مفروم.
- 2 ملعقة كبيرة ريحان مفروم.
- 2 فلفل احمر حار شرائح.
- 2 حبة فلفل أخضر حار شرائح.
- 2 طماطم مكعبات.
- 3 ملعقة كبيرة دقيق.
- 2 كوب حليب.
- كوب جبنة رومي مبشورة.
- كوب جبنة موتزريلا.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ملعقتين كبيرتين من الزيت.
- رشة من الملح.
- فلفل أسود.
مقادير عمل الحشوة
هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالآتي:-
- 3 صدور دجاج شرائح.
- ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
- 2 ملعقة كبيرة ريحان مفروم.
- 3 ملعقة صغيرة بهارات فراخ.
- ملعقة بابريكا.
- زبدة.
- ملعقتين كبيرتين من الزيت.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- فلفل أسود.
طريقة التحضير
سوف نتعرف الي طريقة تحضير المكرونة بشرائح الفراخ بطريقة شهية ولذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-
- تحضير طاسة ساخنة على النار نضع القليل من الزبدة والزيت ثم نضع الدقيق ونقلبه حتي يأخذ لون ذهبي.
- نضيف بعد ذلك الفلفل الحار والثوم والريحان ونقلب ثم نضع الجبنة بعد ذلك الحليب والملح والفلفل الاسود ونقلب جيداً.
- ثم نضع الطماطم ونقلب جيدا حتي تذوب الجبنة ونضيف عليها القليل من الماء المغلي ونقلب ثم نرفع الخليط من علي النار ونضعه علي المكرونة.
- بعد ذلك تحضير الفراخ في بولة نضع الثوم والريحان ثم نضيف التوابل كلها ونقلب جيداً.
- ثم نضع صدور الدجاج الشرائح ونتبلها جيدا ثم في طاسة علي النار نضع القليل من الزيت والزبدة.
- بعد ذلك نضع صدور الدجاج الشرائح ونشوحها من الجانبين حتي تأخذ صدمة ثم نضعها فوق المكرونة وتقدم بصحتين وهنا.
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