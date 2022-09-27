طريقة عمل فطائر البيتزا اللذيذة بمكونات بسيطة وغير مكلفة

فطائر البيتزا الفطائر تعد من أشهر الوصفات السهلة وسريعة التي يعشقها الكبار والصغار، وتختلف وصفتها من مكان إلى آخر، من المعجنات الهشة واللذيذة سريعة التحضير، وايضا ممكن إضافة قطع الدجاج إليها وأي نوع من اللحوم تفضلون مثل اللحم المفرومة والسجق والكبدة وغيرها وهي أيضاً مفيدة لوجود اللبن بها وزيت الزيتون المفيد حيث أنه يعزز عملية الأيض ويساعد على نمو العظام ويحسن من عملية الهضم ويسهل عملية الهضم، وهنا سوف نتعرف متابعينا طريقة عمل فطائر البيتزا اللذيذة.

مكونات عمل عجينة البيتزا

هناك بعض المكونات لعمل عجينة البيتزا الهشة والخفيفة وهي كالآتي:-

كوب من الحليب السائل.

معلقة كبيرة خميرة فورية.

معلقة صغيرة من السكر.

رشة من الملح.

1/3 كوب زيت زيتون.

كوبين ونصف دقيق أبيض متعدد الاستخدام.

مقادير عمل صلصة البيتزا

توجد بعض المكونات لعمل الصلصة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

زيت زيتون.

بصل مقطع ناعم.

حبة طماطم مقشرة ومعصورة.

معلقتين كاتشب.

رشة من الملح.

فلفل أسود.

زعتر.

ريحان ممجفف.

جبنة موتزريلا للوجه.

زيتون أسود.

فلفل الوان شرائح.

طريقة التحضير

اليكم طريقة تحضير فطائر البيتزا اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كالتالي:-