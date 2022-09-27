- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطائر البيتزا اللذيذة بمكونات بسيطة وغير مكلفة في المقال التالي
فطائر البيتزا الفطائر تعد من أشهر الوصفات السهلة وسريعة التي يعشقها الكبار والصغار، وتختلف وصفتها من مكان إلى آخر، من المعجنات الهشة واللذيذة سريعة التحضير، وايضا ممكن إضافة قطع الدجاج إليها وأي نوع من اللحوم تفضلون مثل اللحم المفرومة والسجق والكبدة وغيرها وهي أيضاً مفيدة لوجود اللبن بها وزيت الزيتون المفيد حيث أنه يعزز عملية الأيض ويساعد على نمو العظام ويحسن من عملية الهضم ويسهل عملية الهضم، وهنا سوف نتعرف متابعينا طريقة عمل فطائر البيتزا اللذيذة.
مكونات عمل عجينة البيتزا
هناك بعض المكونات لعمل عجينة البيتزا الهشة والخفيفة وهي كالآتي:-
- كوب من الحليب السائل.
- معلقة كبيرة خميرة فورية.
- معلقة صغيرة من السكر.
- رشة من الملح.
- 1/3 كوب زيت زيتون.
- كوبين ونصف دقيق أبيض متعدد الاستخدام.
مقادير عمل صلصة البيتزا
توجد بعض المكونات لعمل الصلصة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- زيت زيتون.
- بصل مقطع ناعم.
- حبة طماطم مقشرة ومعصورة.
- معلقتين كاتشب.
- رشة من الملح.
- فلفل أسود.
- زعتر.
- ريحان ممجفف.
- جبنة موتزريلا للوجه.
- زيتون أسود.
- فلفل الوان شرائح.
طريقة التحضير
اليكم طريقة تحضير فطائر البيتزا اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كالتالي:-
- تحضير وعاء يوضع الدقيق ورشة ملح ومعلقة الخميرة ويقلب جيداً مع بعض ثم يضاف اللبن وزيت الزيتون على العجينة.
- ثم نقوم بالعجن حتى تمام التجانس ويعطيني عجينة هشة نتركها نصف ساعة حتى تتخمر.
- تحضر الصلصة نحضر طاسة على نار هادئة يوضع زيت زيتون ونضيف البصل ويقلب جيداً.
- ثم نضيف عصير الطماطم وتترك خمس دقائق لتتسبك عندما تكون جاهزة نضيف معلقتين الكاتشب ورشة الملح والفلفل الأسود ورشة الزعتر ورشة الريحان المجفف ويتم تقليبهم ونتركها حتى تبرد.
- عندها سوف تكون العجينة قد تخمرت يتم فرد العجينة على شكل رول ويتم تقطعها الي عشر قطع متساوية ونتركها ترتاح.
- ثم نفرد القطعة ونضع عليها معلقة صلصة ورشة جبنة وزيتون والفلفل الألوان ونكررها في كل القطع ونضعهم في صينية مدهونة زبدة ونضعهم في فرن سبق تسخينه وتوضع على درجة حرارة 180درجة.
- نخرج الصينية من الفرن ونضعها في طبق التقديم وتقدم بصحتين وهنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فطائر البيتزا اللذيذة بمكونات بسيطة وغير مكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.