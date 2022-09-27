نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفتيح البشرة بعد المصيف والتعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن تفتيح البشرة بعد المصيف وتصبغ الجلد بألوان داكنة غير اللون الطبيعي للبشرة من أهم المواضيع التي تشغل بال الكثير حيث يعتبر صيف 2022 من أشد فصول الصيف التي طرأ علينا، والذي امتاز بارتفاع درجات الحرارة إلى حد كبير بشكل ملحوظ، مما أدى إلى حدوث كثير من الإغماءات نتيجة حدوث ضربة شمس، كما كان لفصل الصيف أثر كبير على الفتيات اللاتي عانت من اسمرار البشرة نتيجة التعرض لأشعة الشمس بكثرة.

الذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية في تغير لون البشرة وظهور فرق بين لون البشرة الطبيعي ولون البشرة المعرض لأشعة الشمس، وتوجد العديد من الفتيات التي تهتم بوضع واقي للشمس قبل الخروج من المنزل والتعرض لأشعة الشمس المباشرة، حيث أن واقي الشمس له فاعلية كبيرة في وقاية البشرة من الاسمرار، ولكن في حالة عدم استخدام واقي الشمس تتعرض البشرة للاسمرار بشكل واضح، وهنا سنتعرف على طريقة التخلص من هذا الاسمرار.

طريقة تفتيح البشرة بعد المصيف

اعتاد الأسر والأصدقاء على الذهاب إلى المصايف المختلفة في فصل الصيف لقضاء وقت سعيد مع الأبناء والأهل والأصدقاء، ولكن ما يؤرق الجميع بعد العودة من المصيف هو تغير لون البشرة و اكتساب اللون الأسمر، لذا يمكن التخلص من ذلك كما يلي:

استخدام المرطبات

لمن يعاني من البشرة، يمكن استخدام المرطبات للحصول على بشرة صحية أثناء فترة الصيف، حيث يمكن استخدام الفازلين مع مراعاة عدم التعرض للشمس بعدها.

طريقة تقشير البشرة

تقشير البشرة هو أحد المهام المتبعة للعناية بالبشرة، والحفاظ عليها ناضرة.

حيث يتم ذلك عن طريق تدليك البشرة باستخدام الجزيئات الصلبة التي تشبه غسول الوجه .

. مع التدليك في حركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية.

تفتيح البشرة بعد المصيف باستخدام الصبار

استخدام الصبار هو أفضل علاج للتخلص من اسمرار البشرة، ومنحها الملمس الناعم الذي يبحث عن النساء عن طريق تدليك البشرة باستخدام جل الألوفيرا وتركه على البشرة لبضع دقائق.

شرب الماء بانتظام

المواظبة على شرب الماء بصورة منتظمة يساعد في الحد من الجفاف الذي يصيب البشرة أو الجسم.

كما يساعد في التخلص من حبوب البشرة والحصول على بشرة مشرقة.

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