أقوي كيراتين منزلي طبيعي أصنعيه بنفسك لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله كالحرير

من المعروف أن الشعر الخشن من الأشياء التي يعاني منها الكثير من الفتيات والسيدات فهو له تأثير سلبي على على نفسية أي فتاة سواء الكبار أو الصغار حيث أن الشعر الخشن يجعلها تشعر بالإحراج والخجل وتشعر أيضا بعدم الثقة في نفسها وكذلك لا تشعر بأنوثتها، وبسبب هذا تبحث كل فتاة عن الاستخدامات المفيدة التي تكون قادرة على تنعيم وفرد الشعر الخشن فقد تتواجد أشياء عديدة تعطينا النتيجة المطلوبة في وقت سريع جدا ومن ضمنها هي الأجهزة الكهربائية مثل السيشوار أو مكواة الشعر، فأن هذه الأجهزة تجعل الشعر ناعم كالحرير وهذا الشيء نحصل عليه في خلال عدة دقائق ولكن هذه الطريقة غير مناسبة وأيضا قد يكون لها تأثير سلبي على صحة الشعر فهي تتسبب في تساقط الشعر وتزيد من خشونة الشعر وأيضا تعمل على جفافه وغير ذلك ينصح بعدم استخدام هذه الأجهزة، وكذلك يمكننا أن نستعمل الخلطات الطبيعية أو الكيراتين فهذه الاستخدامات تساعد على تنعيمه في وقت سريع جدا ولكن الاستخدام الأسرع والمناسب هو الكيراتين.

مكونات عمل الكيراتين الطبيعي في البيت

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت السمسم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الجرجير.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل الكيراتين الطبيعي في البيت