نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة القرنفل لتطويل الشعر بسرعة والنتيجة من أول اسبوع في المقال التالي
من أكثر اهتمامات كثير من الفتيات هي البحث عن خلطة القرنفل لتطويل وتكثيف الشعر التي اشتهرت مؤخراً وتعطي نتائج فعالة عند استخدامه وخاصة عند المداومة عليه حيث يحتوي القرنفل على بعض المواد التي تعمل على زيادة كثافة الشعر وزيادة طوله لأنه يقوم بتغذية الشعر وتطويله ويساعد أيضا على تنشيط الدورة الدموية، لهذا سوف نتعرف على خطوات تجهيز خلطة القرنفل لتطويل وتكثيف وتنعيم الشعر في المنزل بالخطوات.
خلطة القرنفل لتطويل الشعر
هذه الخلطة تعطي نتائج فعالة عند المداومة عليها لمدة 60 يوماً أو أكثر.
المكونات
- ملعقتين من القرنفل الناعم
- نصف كوب ماء ورد
- ملعقة من زيت الخروع
- ملعقة من زيت الزيتون
طريقة وصفة القرنفل لتطويل الشعر
- يتم خلط المكونات مع بعضها جيداً حتى تصبح متجانسة ثم توزيعها على الشعر من الجذور حتى الأطراف والتدليك لمدة خمس دقائق.
- تترك هذه الخلطة على الشعر لمدة ساعة على الأقل يفضل استخدامها مرتين في الأسبوع وسوف تحصلين على نتائج فعالة بعد مرور 60 يوماً على الأقل.
خلطة القرنفل والماء لعلاج التساقط
تساعد هذه الخلطة على تكثيف الشعر لأنها تمنع تساقطه وتساعد أيضا على التخلص من القشرة وتقليل الالتهابات.
المكونات
- يتم تجهيز كوب من الماء
- ملعقتين من القرنفل الناعم
طريقة خلطة القرنفل لتطويل الشعر
- في الخطوة الأولى نبدأ بغلي الماء ثم إضافة القرنفل وبعده أن يصل إلى مرحلة الغليان يرفع من على النار حتى يبرد تمام.
- بعد ذلك يتم وضع في بخاخة نظيفة ويتم غسل الشعر بالشامبو والبلسم وبعد ذلك يتم إضافة بخاخ القرنفل على الشعر.
خلطة الحناء وزيت القرنفل
- قومي بتجهيز ملعقتين من زيت القرنفل أو أكثر على حسب حجم الشعر وإضافة ملعقتين من الحناء وتخلط المكونات سويا ثم يتم توزيعها على الشعر من الجذور حتى الأطراف جيداً ثم يتم تغطيه بواسطة غطاء الاستحمام البلاستيك.
- بعد ذلك لمدة ساعتين على الأقل ثم يتم غسل الشعر بالشامبو الخفيف وإضافة زيت جوز الهند أو زيت القرنفل على الشعر بعد ذلك ويفضل استخدام هذه الطريقة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
- يجب المداومة على استخدام الوصفات الطبيعية لكي تحصلي على نتائج فعالة بعد فترة قليلة لا تقل عن شهرين.
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