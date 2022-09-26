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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابهري الناس بجمالك كريم النشا والقرنفل يفتح البشرة ويزيل تجاعيد السينين في المقال التالي
كريم النشا والقرنفل من أروع الكريمات التي تصنع المعجزات وتخفي جميع مشاكل البشرة التي تزعج الكثير من النساء، ويقضي على البثور والحبوب التي تشوه مظهر البشرة ويحارب التجاعيد التي تعطي للبشرة مظهر غير مرغوب به، كما يعمل على تفتيح ونضارة البشرة ويزيد من جمال المرأة العربية ويجعل بشرتها ناعمة وجميلة مثل بشرة الأطفال، وهو رائع في إزالة علامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والقرنفل الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع.
مكونات كريم النشا والقرنفل الرهيب
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي نستطيع من خلالها عمل كريم رائع بالمنزل وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.
- ملعقة من عصير الليمون.
- مقدار ملعقة من عصير البرتقال.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ربع ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.
- نصف كوب من الماء.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والقرنفل لتبييض البشرة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء صغير الحجم ونضع مسحوق القرنفل وعصير الليمون، وعصير البرتقال، وملعقة النشا ونخلطهم جيدًا مع بعض.
- ثم نضيف ربع ملعقة القهوة، والماء ونقلب الخليط جيدًا حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.
- نضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى نحصل على قوام كريمي.
- نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً.
- ثم نقوم بدهن الوجه بالكريم ويترك لمدة 20 دقيقة حتى يجف تمامًا.
- ثم نقوم بفرك الخليط جيدًا حتى نزيل الاسمرار والجلد الميت.
- نكرر وضع الكريم يوم بعد يوم حتى تحصلي على أفضل النتائج.
طريقة عمل كريم طبيعي لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم
سوف نتعرف على طريقة تحضير الكريم وهى كما يلي:-
- نحضر طبق صغير ونضع ملعقة من النشا، مع ملعقة من ماء الورد، وملعقة من زيت جوز الهند.
- نقوم بخلط المكونات مع بعض حتى تذوب، ثم نضيف ملعقة من زيت الزيتون ونقلب مرة أخرى.
- نقوم بوضع الكريم يوميًا على المنطقة المراد تفتيح حتى نتخلص من الاسمرار نهائياً.
- المداومة على استخدام الكريم حتى نحصل على أفضل النتائج.
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