العيش السوري بأسهل وأسرع طريقة بدون فرن وبدون صاج وبطريقة ناجحة

العيش السوري ، ويسمى بخبز الصاج من أنواع الخبز اللذيذ والشهي الذي تشتهر به سوريا، كما أنه من أنواع الخبز الرقيق، وهي محبب ومفضل لدى الصغار والكبار، ويحظى بإقبال الجميع أيضًا، وانتشر بكثرة في الآونة الأخيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، كما أنه من أنواع الخبز الذي يقدم مع الشاورما، وغيرها من الأكلات مثل سندوتشات البطاطس السوري، وهو يتميز بسهولة وسرعة تحضيره، بالإضافة إلى مكوناته البسيطة، والمتوفرة في كل منزل، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه في المنزل ويقدمونه لأفراد أسرتهم، كما يمكنكم تجربة خبز الكيزر وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل العيش السوري بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات العيش السوري

يتكون العيش السوري من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

550 جم دقيق.

500 مل ماء.

ملعقة صغيرة ملح.

مقادير الوجه

ربع كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل العيش السوري بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء العجانة، ثم نضيف إليه الدقيق والملح، ثم نضيف الماء بالتدريج ونعجن جيدًا بالعجانة أو باليد حتى نحصل على عجينة طرية.

ثم نضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ونرش فوقها الدقيق، ثم نعجن جيدًا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها على سطح مرشوش بالدقيق.

بعد ذلك نفردها على شكل اسطواني، ثم نقسمها إلى 12 كرة متساوية في الحجم أو حسب الرغبة مع مراعاة أن يكون عدد الكرات زوجي.

ثم نضع الكرات على سطح مرشوش بالدقيق حتى لا يجف وجه الكرات.

ثم نضع حلة على النار ونضيف إليها الزيت ونتركه يسخن جيدًا.

بعد ذلك نرفع الحلة من على النار ونضيف إلى الزيت الدقيق، ثم نقلب جيدًا بالملعقة حتى يتجانس الخليط.

ثم نفرد كل كرة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق بقطر 7 سم.

ثم نضع كل ثلاث فطائر أو دوائر فوق بعض مع مراعاة دهن كل فطيرة بملعقة كبيرة من خليط الزيت مع مراعاة عدم دهن الطبقة الأخيرة.

بعد ذلك نضع مجموعات الفطائر على سطح مرشوش بالدقيق ونغطيهم لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نفرد كل ثلاث فطائر بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق بقطر 36 سم أو حسب حجم إناء التسوية مع مراعاة أن لا يكون سمك العيش رقيق جدًا.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نضع حلة بحسب حجم العيش على النار بحيث نجعل الناحية الأسفل من أعلى، ثم نتركها حتى تسخن جيدًا.