نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعي النشا ولبان الذكر على بشرتك وتخلصي من تجاعيد السنين والاسمرار نهائياً في المقال التالي

النشا ولبان الذكر من أكثر الوصفات الطبيعية التي تساعد على حل جميع مشاكل البشرة المزعجة التي تسبب الأحراج لكثير من السيدات، كما يعمل على إزالة تجاعيد الوجه والبثور السوداء التي تشوه مظهره، ويساعد على تفتيح البشرة ومنحها النعومة والنضارة الكاملة، وهو يحتوي على مادة الكولاجين الطبيعية التي تحمي البشرة من التجاعيد وتجعلها تبدو أصغر سناً، كما يساعد على القضاء على الدهون الزائدة التي تتراك داخل المسام الواسعة فتسبب الحبوب الغليظة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري على طريقة عمل وصفة النشا ولبان الذكر السحرية للقضاء على التجاعيد وإزالة الاسمرار نهائياً. مكونات عمل وصفة النشا ولبان الذكر سوف نتعرف على مكونات الكريم وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة صغيرة من لبان الذكر المطحون. نصف ملعقة صغيرة من الزبادي. ملعقة صغيرة من ماء الورد. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة عمل وصفة النشا ولبان الذكر الكولاجين الطبيعي لتفتيح الوجه بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

ثم نقوم بغسل الوجه وتنظيفه جيداً بالماء والصابون.

ثم نقوم بفرد الخليط عليه ونتركه لمدة 30 دقيقة كاملة.

بعد ذلك نقوم بفرك الوجه برفق حتى نتخلص من بقايا الخليط.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف تلاحظين نعومة ونضارة بشرتك.

يفضل وضع الخليط على البشرة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أروع النتائج. فوائد النشا ولبان الذكر للبشرة سوف نتعرف على الفوائد الطبيعية التي يحتوي عليها لبان الذكر وهى كالتالي:- تساعد على تطهير الوجه من الشوائب والبثور والحبوب. تحمي البشرة من الشيخوخة ولها القدرة على محاربة التجاعيد وغلق مسام البشرة. كما تساهم في تقشير الخلايا الميتة وإزالة الدهون المتراكمة داخل المسام. كما تساعد هذه الوصفة على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف والتشققات. تعمل على إزالة التجاعيد نهائياً وتفتيح التصبغات الجلدية التي تسببها أشعة الشمس. كما تساعد على توحيد لون البشرة وإزالة الخطوط الرفيعة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سنا. يحارب البثور السوداء التي تظهر على البشرة في مرحلة الشباب. عمر شويل - جدة ضعي النشا ولبان الذكر على بشرتك وتخلصي من تجاعيد السنين والاسمرار نهائياً - ثقفني

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