أسهل طريقة لعمل عجينة البيتزا بطرق متنوعة ومختلفة فى البيت

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تعد البيتزا من أكثر الأكلات المشهورة التى يفضلها كثير من الناس، وذلك لأنها تتميز بمذاقها الرائع والشهى، ويوجد بعض الأشخاص الذين يفضلون تناول البيتزا وتحضيرها فى المنزل وذلك لأنه يكون صحى ومضمون أكثر، ويوجد عدة طرق تحضر بها البيتزا على حسب الرغبة فيمكن عملها وتكون ذو سمك رفيع أو سميك، ويمكن حشوها بأطعمة متنوعة حسب المفضل للأسرة، ولذلك سوف نقوم بذكر عدة وصفات تحضر بها البيتزا فى المنزل. مكونات عمل عجينة البيتزا: 1 ملعقة خميرة كبيرة.

1 كوب ونصف ماء دافئ.

3 كوب ونصف دقيق.

1 ملعقة زيت زيتون كبيرة.

رشة ملح قليل.

1 ملعقة سكر كبيرة. طريقة التحضير: نجهز طبق متوسط ونقوم بوضع 1 كوب ونصف ماء دافئ قد سبق تحضيره، ونضع السكر ونقلبهم مع بعضهم ونتركهم لمدة لا تقل عن 5 دقائق حتى يختمر جيداً. نقوم بإحضار وعاء عميق ونضيف فيه الدقيق المحضر، ونحضر الخميرة الذى تم تحضيرها مسبقاً، ونصبها فى منتصف الدقيق. نحضر زيت الزيتون ونضعه على الخميرة فى منتصف الدقيق، ونقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها جيداً. ويمكن إستعمال العجان الكهربائى لعجن عجينة البيتزا بدلاً من العجن باليدين. عند الإنتهاء من العجن حيث تكون العجينة متماسكة ويمكن التحكم فيها نتركها قليلاً. نقوم بوضع قليل من الزيت فى الوعاء وندهنه لوضع العجين حتى لا تلتصق نقوم بوضع العجين به. بعد ذلك نقوم بتغليف الوعاء بالنايلون أو تغطيته بالقماش، ونضعه فى مكان يكون مغلق حتى يختمر العجين جيداً، وذلك فى مدة لا تقل عن ساعة. بعد فوات الوقت المحدد نقوم بإحضار العجين ووضعه على سطح نظيف لفرد العجين، وتشكيله حسب الرغبة. مكونات عمل عجينة البيتزا باللبن: 4 ملعقة لبن زبادى كبيرة.

2 حبة بيض.

3 أربع كوب زيت.

2 كوب ماء دافئ.

6 كوب طحين ابيض.

6 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

رشة صغيرة ملح.

3 معلقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية. طريقة التحضير: نقوم أولاً بإحضار العجان الكهربائى ونضع فيه كل من كوب لبن الزبادى، والبيض، الماء، الزيت، ونقوم بمزج جميع المكونات مع بعضها جيداً مع جعل سرعة الخلاط تكون قليلة. بعد ذلك نقوم بوضع المكونات المتبقية ومزجهم مع بعض جيداً، ويمكن أن نقوم بصب المكونات فى وعاء واسع ونضيف عليه المكونات الجافة، وتخلط جميعاً مع بعض، وبعد ذلك نتركها تختمر لمدة لا تقل عن 40 دقيقة. بعد أن تختمر العجينة نقوم بوضعها على سطح نظيف ويكون به رشة بسيطة من الدقيق، ونقوم بوضع العجينة وفردها جيداً حسب حجم الصينية الموجودة ويجب أن تكون ذو حواف صغيرة. بعد فرد العجينة نقوم بإضافته فى الصينية، ونضع عليها المكونات الخاصة للبيتزا، وهى طبقة الصلصة أولاً و الخضراوات حسب الرغبة، المشروم، وبعد ذلك الموتزريلا. نقوم بإدخالها فى الفرن حتى تنضج، وثم نقوم بإخراجها وتقطيعها وتقدم جاهزة. مكونات عمل صلصة البيتزا: 1 ملعقة كبيرة زبدة.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ثمرة بصل.

2 فص ثوم.

1 قرن فلفل أخضر.

10 ثمرات طماطم.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

1 ملعقة سكر كبيرة.

1 ملعقة ملح كبيرة.

1 ملعقة كبيرة أوريجانو.

1 ملعقة ريحان صغيرة.

نصف ملعقة فلفل أسود صغيرة.

1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة. طريقة التحضير: نقوم بإحضار قدر واسع لتحضير الصلصة، ونضع فيه الزبدة وعليها الزيت، ونضعهم على النار. نضيف البصل المبشور الذى تم تجهيزه مسبقاً على الزيت والزبدة، ونستمر بالتقليب لدقائق حتى يتغير لون البصل ويذبل. نضع فصوص الثوم المفروم على البصل، ونمزجهم مع بعضهم جيداً. نقوم بإضافة كل من على البصل والثوم، وهو الفلفل الأخضر ويكون قد تم فرمه جيداً، ونضع الطماطم وتكون مقشرة ومفرومة جيداً. نقوم بإضافة عصير الطماطم، والسكر، رشة الملح، الأوريجانو، الريحان، الفلفل، الشطة، ونقلبهم مع بعضهم جيداً حتى تمتزج المكونات. نترك المزيج حتى يبدء بالغليان ويتسبك قليلاً لمدة لا تقل عن 20 دقيقة وثم نغلق النار عليه. مكونات عمل صينية البيتزا: أولاً عجينة البيتزا: 2 كوب ونصف طحين.

كيس خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة أوريجانو.

1 ملعقة صغيرة سكر.

1 كوب ماء دافئ.

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة. للحشوة: نص كوب صلصة بيتزا سبق تحضيرها.

1 ثمرة فلفل أخضر حلو شرائح رفيعة.

نص كوب زيتون أسود مخلى حلقات.

1 كوب فطر يقطع شرائح.

2 كوب جبن موتزاريلا.

1 كوب جبن شيدر. طريقة التحضير: نقوم بإحضار العجان الكهربائى ونضع فيه اثنين كوب من الدقيق و1 ملعقة من الخميرة، والأوريجانو، الملح، وملعقة السكر. نضع عليهم أيضاً كل من الزيت، الماء الدافئ، ونقوم بخفق المكونات مع بعضها جيداً، وتكون عجينة جيدة متماسكة وليست ملتصقة بالوعاء. نقوم بوضع نصف كوب الدقيق المتبقى على العجينة إذا كانت طرية، ونشغل الخلاط مرة أخرى ونستمر بالعجن. بعد تحضير العجينة نقوم بإحضار وعاء عميق وندهنه بالزيت، ونكور العجينة ونضعها فيه وندهن وجه العجينة بقليل من الزيت. بعد ذلك نقوم بإحضار قطعة قماش أو نايلون حسب المتوفر، ونقوم بتغليف الوعاء جيداً ونتركها لمدة ساعة حتى تختمر جيداً ويكون فى مكان مغلق. نجهز صينية البيتزا الخاصة وتكون ذو حواف قصيرة. نقوم بدهن الصينية بزيت الذرة ويكون قليلاً. نقوم بأخذ قطعة من العجينة الذى تم تحضيرها، ونقوم بوضعها فى الصينية ونفردها برفق حتى تكون سمكها رفيع وتملئ الصينية، بعد ذلك نتركها قليلاً. نقوم بوضع الصلصة على العجينة ونفردها جيداً حتى تتساوى عليها، ونقوم بوضع الفلفل، والزيتون الأسود، والفطر الشرائح، الجبن الموتزريلا، وأيضاً الجبن الشيدر المبشور. بعد ذلك نقوم بترك صينية البيتزا فى المطبخ لمدة لا تقل عن عشر دقائق. نقوم فى ذلك الوقت بإشعال الفرن وتكون درجة حرارة 200°. بعد أن يسخن الفرن نقوم بإدخال الصينية فى الفرن ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة أو حتى نلاحظ إنها قد نضجت وصارت لونها ذهبى. بعد ذلك نقوم بإخراجها وتقطيعها وتقدم وهى ساخنة حيث تكون ذو مذاق رائع. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل عجينة البيتزا بطرق متنوعة ومختلفة فى البيت - ثقفني

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