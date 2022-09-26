نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الطحينة في البيت بمكونات سهلة وبسيطة في المقال التالي
طريقة عمل الطحينة تعد من أسهل الطرق التي يتم عملها في المنزل، حيث أن الطحينة من المقبلات التي تقدم بجانب الأطباق الرئيسية، وتقدم أيضًا بجانب المشويات والبابا غنوج والسندوتشات التي تباع في أرقى المطاعم ويصنع منها أيضًا الحلاوة الطحينية، كما أنها تعتبر من الأكلات التي تعمل على فتح الشهية، وذات قيمة غذائية عالية لما تحتوي عليه من مكونات، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نقدم لكم طريقة تحضير هذه الوصفة بسهولة.
طريقة عمل الطحينة
من خلال بعض المكونات التالية يمكنك عمل الطحينة في المنزل بكل سهولة؛ فهى من الوصفات البسيطة التي يقبل عليها الكثير، وتتمثل مكوناتها في التالي:
- كوب من زيت الزيتون أو أي زيت ذرة نباتي.
- مقدار كوب من السمسم المنقى جيدا ويجب ان يحمص.
- نصف كوب من الدقيق الأبيض.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل الطحينة بمنتهى السهولة، وبمكونات قليلة ومتوفرة في كل منزل، والطريقة هى:
- نحضر مقلاة متوسطة الحجم ونضع بها السمسم ونضع ملعقة من الزيت، ويقلب جيدا حتى نلاحظ تغير لونه إلى اللون الذهبي.
- ثم بعد ذلك نضع السمسم في الخلاط الكهربي ونفرمه جيدًا.
- بعد ذلك نضيف الملح والدقيق مع الاستمرار في الخلط.
- ثم نضع زيت الزيتون على الخليط ويتم مزجهم جيدا إلى أن يتجانس الخليط ويصبح قوامه متماسك قليلا.
- ومن ثم نضع الخليط في برطمان محكم الغلق، ونضعه في الثلاجة لحين الحاجة إليه.
ما هي فوائد الطحينة؟
تحتوي الطحينة على فوائد كثيرة مفيدة للجسم، ومن أبرز هذه الفوائد الآتي:
- تعمل الطحينة على تقليل خطر التعرض للإصابة بالأورام السرطانية.
- تساعد الطحينة في تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم.
- تعمل على المحافظة على صحة القلب وتعمل على تقليل خطر التعرض لمشاكل القلب المختلفة.
- تساهم في التقليل من أعراض التهابات المفاصل.
- تعتبر الطحينة من المواد الغذائية الغنية بالكالسيوم والفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم.
فوائد السمسم للصحة العامة
يحتوى السمسم على كثير من الفوائد التي تفيد جسم الإنسان، ومن أهم هذه الفوائد التالي:
- يقوم السمسم بتنظيم ضغط الدم وخفضه وهذا لأنه يحتوي على الماغنسيوم بنسبة كبيرة.
- يعمل على المحافظة على صحة القلب وذلك لوجود بعض المواد المضادة للأكسدة، والتي تقلل خطر التعرض للاصابة بأمراض القلب.
- ينظم نسبة الهرمونات في الدم.
- يحتوي السمسم على مواد تعمل على ضبط نسب الهرمونات بشكل متعادل.
- يساعد السمسم على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.
- بالإضافة إلى ذلك تناوله يقاوم السرطانات.
- يعمل على القضاء على الالتهابات.
- يقوم بضبط مستوى السكر في الدم.
- نصائح تفيد ربات المنازل أثناء صنع الطحينية
- يمكنك تحميص كمية كبيرة من السمسم ويتم تخزينها، ويستخدم عند الحاجة حيث يكون ذلك أسهل من أن يحمّص السمسم كل مرة.
- يمكنك أيضًا استبدال زيت الذرة بزيت الزيتون.
- كما يمكنك صنع الطحينية بدون تحميص السمسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الطحينة في البيت بمكونات سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.