طريقة عمل الطحينة في البيت بمكونات سهلة وبسيطة 

طريقة عمل الطحينة تعد من أسهل الطرق التي يتم عملها في المنزل، حيث أن الطحينة من المقبلات التي تقدم بجانب الأطباق الرئيسية، وتقدم أيضًا بجانب المشويات والبابا غنوج والسندوتشات التي تباع في أرقى المطاعم ويصنع منها أيضًا الحلاوة الطحينية، كما أنها تعتبر من الأكلات التي تعمل على فتح الشهية، وذات قيمة غذائية عالية لما تحتوي عليه من مكونات، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نقدم لكم طريقة تحضير هذه الوصفة بسهولة.

طريقة عمل الطحينة

من خلال بعض المكونات التالية يمكنك عمل الطحينة في المنزل بكل سهولة؛ فهى من الوصفات البسيطة التي يقبل عليها الكثير، وتتمثل مكوناتها في التالي:

كوب من زيت الزيتون أو أي زيت ذرة نباتي.

مقدار كوب من السمسم المنقى جيدا ويجب ان يحمص.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل الطحينة بمنتهى السهولة، وبمكونات قليلة ومتوفرة في كل منزل، والطريقة هى:

نحضر مقلاة متوسطة الحجم ونضع بها السمسم ونضع ملعقة من الزيت، ويقلب جيدا حتى نلاحظ تغير لونه إلى اللون الذهبي.

ثم بعد ذلك نضع السمسم في الخلاط الكهربي ونفرمه جيدًا.

بعد ذلك نضيف الملح والدقيق مع الاستمرار في الخلط.

ثم نضع زيت الزيتون على الخليط ويتم مزجهم جيدا إلى أن يتجانس الخليط ويصبح قوامه متماسك قليلا.

ومن ثم نضع الخليط في برطمان محكم الغلق، ونضعه في الثلاجة لحين الحاجة إليه.

ما هي فوائد الطحينة؟

تحتوي الطحينة على فوائد كثيرة مفيدة للجسم، ومن أبرز هذه الفوائد الآتي:

تعمل الطحينة على تقليل خطر التعرض للإصابة بالأورام السرطانية.

تساعد الطحينة في تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم.

تعمل على المحافظة على صحة القلب وتعمل على تقليل خطر التعرض لمشاكل القلب المختلفة.

تساهم في التقليل من أعراض التهابات المفاصل.

تعتبر الطحينة من المواد الغذائية الغنية بالكالسيوم والفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم.

فوائد السمسم للصحة العامة

يحتوى السمسم على كثير من الفوائد التي تفيد جسم الإنسان، ومن أهم هذه الفوائد التالي: