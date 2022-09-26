بكل سهولة اعملى صينية البطاطس اللذيذة في الفرن

تعتبر صينية البطاطس من أحلى أطباق المفيدة والمغذية للجسم، كما أن صينية البطاطس من الأطباق التى لا تحتاج إلى مكونات كثيرة لأنها يتم تحضيرها بكل سهولة، كما أن صينية البطاطس تعد من أشهى أنواع الأكلات التى يدخل بها البطاطس، وحيث أنها تتميز بمذاق رائع ومكونات متوفرة في كل بيت، ‏كما أن البطاطس من الوصفات الغنية ‏بالعديد من الفيتامينات والفوائد الغذائية، وحيث أن صينية البطاطس من أفضل الصواني المفضلة لدى الأطفال والكبار أيضاً على حد سواء، ولذلك فسوف نتعرف الآن على طريقة عمل صينية البطاطس في البيت بمكونات بسيطة وسهلة ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل صينية البطاطس

المكونات:

أربع حبات من البطاطس كبيرة الحجم ومقطعة إلى شرائح متوسطة .

أثنين ثمرة من البصل المبشور .

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر مقطعة إلى مكعبات صغيرة .

أثنين ثمرة من الطماطم كبيرة الحجم ومقطعة إلى دوائر .

ثلاث حبات من الهيل .

ثلاث فصوص من الثوم المفروم .

كوب ونصف من عصير الطماطم .

ملعقة كبيرة من السمنة .

ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

نصف ملعقة صغيرة الفلفل الأسود .

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة .

ربع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون .

طريقة التحضير :