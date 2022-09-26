نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكل سهولة اعملى صينية البطاطس اللذيذة في الفرن في المقال التالي
تعتبر صينية البطاطس من أحلى أطباق المفيدة والمغذية للجسم، كما أن صينية البطاطس من الأطباق التى لا تحتاج إلى مكونات كثيرة لأنها يتم تحضيرها بكل سهولة، كما أن صينية البطاطس تعد من أشهى أنواع الأكلات التى يدخل بها البطاطس، وحيث أنها تتميز بمذاق رائع ومكونات متوفرة في كل بيت، كما أن البطاطس من الوصفات الغنية بالعديد من الفيتامينات والفوائد الغذائية، وحيث أن صينية البطاطس من أفضل الصواني المفضلة لدى الأطفال والكبار أيضاً على حد سواء، ولذلك فسوف نتعرف الآن على طريقة عمل صينية البطاطس في البيت بمكونات بسيطة وسهلة ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل صينية البطاطس
المكونات:
- أربع حبات من البطاطس كبيرة الحجم ومقطعة إلى شرائح متوسطة.
- أثنين ثمرة من البصل المبشور.
- ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر مقطعة إلى مكعبات صغيرة.
- أثنين ثمرة من الطماطم كبيرة الحجم ومقطعة إلى دوائر.
- ثلاث حبات من الهيل.
- ثلاث فصوص من الثوم المفروم.
- كوب ونصف من عصير الطماطم.
- ملعقة كبيرة من السمنة.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- نصف ملعقة صغيرة الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- ربع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار صينية مناسبة للفرن ثم سخني بها السمنة في صينية الفرن ووزعي السمن في الصينية جيداً.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة أربع حبات من البطاطس مع أثنين ثمرة من الطماطم وبعد ذلك قومي بإضافة ثمرة واحدة من الفلفل الأخضرمع أثنين ثمرة من البصل المبشور وبعد ذلك قومي بإضافة ثلاث فصوص من الثوم المفروم وبعد ذلك قلبي المزيج جيداً ثم قومي بترتيب البطاطس والطماطم.
- الخطوة الثالثة قومي بتوزيع حبات الهيل وبعد ذلك قومي بخلط عصير الطماطم مع ملعقة صغيرة من الملح وضيفي بعد ذلك نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود مع ربع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون وضيفي بعد ذلك نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة ووزعي الخليط فوق البطاطس.
- الخطوة الرابعة قومي بوضع صينية البطاطس على النار حتى يبدأ الخليط بالغليان لمدة 20 دقيقة ثم بعد ذلك غطي الصينية بورق القصدير وقومي بإدخال الصينية إلى الفرن لمدة نصف ساعة أو حتى يتم نضج البطاطس وتتسبك الصلصة تماماً وحمري وجه الصينية وقدميها وهي ساخنة إلى أفراد أسرتك وبالهناء والشفاء.
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