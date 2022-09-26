قبل زفافك.. تبييض اليدين وازالة سواد السنين بخلطة سحريه فعاله من اول استعمال هتلاحظى الفرق

أفضل وصفات طبيعية لتبييض اليدين في دقائق قصيرة، يمكنك استخدام هذه الوصفات لأنها هي التي تفيدك وليست تلك الكريمات الكيميائية التي تستخدم للتفتيح ولكنها تعطي مفعول يزول بغسل المنطقة بالماء فقط كما أنها مضرة بالنسبة لصحة الجلد والجسم نفسه، ولكن الوصفات الطبيعية يتم إدخال الكثير من المكونات المفيدة في تحضيرها والتي تعالج الكثير من مشاكل الجلد بالإضافة إلى التفتيح الذي تعطيه له ويدوم معك مدى الحياة.

أفضل وصفات طبيعية لتبييض اليدين في دقائق

من الوصفات التي سنقوم بتقديمها لكم والتي تمثل فائدة عظيمة للجلد هي كل مما يلي:-

وصفة دقيق الحمص

المكونات المطلوبة:-

ملعقة واحدة كبيرة من دقيق الحمص.

نصف ملعقة كبيرة من الكركم.

عدة قطرات من ماء الورد.

عصير ليمون طبيعي.

خطوات عمل وصفة دقيق الحمص لتبييض اليدين:-

أضيفي المكونات كلها في علبة صغيرة ويجب أن تكون هذه العلبة نظيفة تمامًا وخالية من أي شوائب وأتربة وأي ماء أيضًا.

اغسلي يديك جيدًا قبل أي شيء ثم قومي بفرد العجينة أو الخليط الذي قمتي بتحضيره على يديك ودلكي لمدة خمس دقائق.

اتركي العجينة على يديك مفرودة لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبًا ثم قومي بشطف يديك وستجدي النتائج ظهرت من أول استخدام.

جففي يديك ورطبيهم ويمكنك استخدام هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات خلال الأسبوع الواحد حتى تحصلي على أفضل النتائج واستمري عليها لمدة شهرين.

وصفة الطحينة وزيت الزيتون

المكونات المطلوبة:-

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من حليب البودرة.

ثلاث ملاعق صغيرة من الطحينة.

نصف ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

خطوات عمل وصفة الطحينة وزيت الزيتون لتبييض اليدين:-