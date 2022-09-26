- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة القرنفل والزنجبيل الحل الأمثل لتطويل وتكثيف الشعر بالمنزل في المقال التالي
وصفة القرنفل والزنجبيل ، تعد هي من الوصفات الطبيعية التي يتم إعدادها وتحضيرها داخل المنزل من خلال مكونات بسيطة جداً، هي عبارة عن 3 مكونات فقط وتعمل هذه الخلطة على تكثيف الشعر وزيادة نمو الشعر، كما أنها تخلص الشعر من القشرة، وتزيد من نمو الشعر وطوله، فهي خلطة معجزة فهي تعمل على معالجة تغذية فروة الرأس، فالكثير من السيدات والفتيات يعانون من تساقط الشعر وظهور القشرة بالرأس بسبب الجفاف وأيضًا الكثير يعاني من الشعر الخفيف لذلك تعد هذه الخلطة هي الحل الأمثل لعالج مشاكل الشعر، ومن خلال هذا المقال وبأبسط المكونات المتوفرة بالمنزل، سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة تحضير وصفة القرنفل والزنجبيل بالمنزل.
مكونات عمل وصفة القرنفل والزنجبيل للشعر
يتم تحضير هذه الوصفة من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة هي كما يلي:ـ
- 3 ملاعق كبيرة من القرنفل المطحون.
- قطعة من الزنجبيل الطازج.
- كوب صغير من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
يتم تحضير وصفة القرنفل والزنجبيل للشعر بطريقة بسيطة وخطوات سهلة هي كما يلي:ـ
- نقوم ببشر قطعة من الزنجبيل الطازج، ثم توضع في وعاء ثم نضيف إليها القرنفل المطحون.
- ثم نقلب المكونات جيداً حتي تختلط مع بعضها البعض، ثم نضيف إلي الخليط كوب من زيت الزيتون.
- نقلب المكونات مرة أخرى، ثم نضع المكونات في وعاء قابل للطهي.
- ثم نضع الوعاء على نار هادئة مع التقليب المستمر لمدة خمس دقائق ثم نطفئ النار.
- نترك الخليط لكي يبرد تماماً ثم نقوم بتصفيته باستخدام قطعة من القماش(شاش) حتي نحصل على الزيت.
- يوضع الزيت المصفى من خليط القرنفل والزنجبيل في عبوة زجاجية، ثم يحكم الغلق ثم يحفظ في مكان جاف وآمن.
طريقة استخدام وصفة القرنفل والزنجبيل على الشعر
- قبل استخدام خليط القرنفل والزنجبيل على الشعر نقوم بتدفئة الخليط على حمام مائي ساخن.
- ثم يطبق الخليط على الشعر وفروة الرأس ثم ندلك فروة الرأس بحركات دائرية، حتي نعمل على تنشيط الدورة الدموية.
- ثم نغطى الشعر باستخدام قبعة أو كيس بلاستيكي، ثم نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة.
- بعد ذلك نقوم بغسل الشعر، ثم يكرر استخدام الخليط مرتين أسبوعين.
- يمكننا الاحتفاظ بخليط القرنفل والزنجبيل لمدة طويلة أو حتي الانتهاء من الكمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة القرنفل والزنجبيل الحل الأمثل لتطويل وتكثيف الشعر بالمنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.