وصفة القرنفل والزنجبيل الحل الأمثل لتطويل وتكثيف الشعر بالمنزل

وصفة القرنفل والزنجبيل ، تعد هي من الوصفات الطبيعية التي يتم إعدادها وتحضيرها داخل المنزل من خلال مكونات بسيطة جداً، هي عبارة عن 3 مكونات فقط وتعمل هذه الخلطة على تكثيف الشعر وزيادة نمو الشعر، كما أنها تخلص الشعر من القشرة، وتزيد من نمو الشعر وطوله، فهي خلطة معجزة فهي تعمل على معالجة تغذية فروة الرأس، فالكثير من السيدات والفتيات يعانون من تساقط الشعر وظهور القشرة بالرأس بسبب الجفاف وأيضًا الكثير يعاني من الشعر الخفيف لذلك تعد هذه الخلطة هي الحل الأمثل لعالج مشاكل الشعر، ومن خلال هذا المقال وبأبسط المكونات المتوفرة بالمنزل، سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة تحضير وصفة القرنفل والزنجبيل بالمنزل.

مكونات عمل وصفة القرنفل والزنجبيل للشعر

يتم تحضير هذه الوصفة من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة هي كما يلي:ـ

3 ملاعق كبيرة من القرنفل المطحون.

قطعة من الزنجبيل الطازج.

كوب صغير من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يتم تحضير وصفة القرنفل والزنجبيل للشعر بطريقة بسيطة وخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

نقوم ببشر قطعة من الزنجبيل الطازج، ثم توضع في وعاء ثم نضيف إليها القرنفل المطحون. ثم نقلب المكونات جيداً حتي تختلط مع بعضها البعض، ثم نضيف إلي الخليط كوب من زيت الزيتون. نقلب المكونات مرة أخرى، ثم نضع المكونات في وعاء قابل للطهي. ثم نضع الوعاء على نار هادئة مع التقليب المستمر لمدة خمس دقائق ثم نطفئ النار. نترك الخليط لكي يبرد تماماً ثم نقوم بتصفيته باستخدام قطعة من القماش(شاش) حتي نحصل على الزيت. يوضع الزيت المصفى من خليط القرنفل والزنجبيل في عبوة زجاجية، ثم يحكم الغلق ثم يحفظ في مكان جاف وآمن.

طريقة استخدام وصفة القرنفل والزنجبيل على الشعر