مش هتبطلي تعمليها …سر اللحمه الدايبة فقط ضعي ملعقة من هذا المكون السحري واحصلي على قطعة لحم مستوية وفي اقل وقت

اللحوم الحمراء من أكثر الأطعمة الغنية بالكثير من الفيتامينات والمعادن، ولكن طريقة تحضير اللحم تستغرق الكثير من الوقت على النار للحصول على تسوية ممتازة، وهذا الأمر الذي يزعج الكثير من السيدات وخاصة النساء العاملات حيث لا يكون لديهم الكثير من الوقت لتحضير اللحم، أيضا استخدام حلة الضغط لا تكون متوفرة عند الكثير من السيدات نظرا لارتفاع سعرها، ولكننا من خلال هذا المقال نقدم لكي سيدتي الحل السحري للحصول على لحم طري و ناضج تمامًا وفى اقل من نصف الوقت.

طريقة تحضير اللحم بسرعة

يعد طبق اللحم من الأطباق الأساسية لدي الكثير من الأسر، وقد تعاني الكثير من النساء من الوقت الذي تأخذه اللحوم حتي تنضج، فهذا الأمر يتطلب أكثر من ساعتين، فتنزعج الكثير منهن لتحضير اللحوم، وخاصة إذا كان هناك عزومات او مناسبات، ولكن اتباع الخطوات الآتية في تحضير سلق اللحم سوف تلاحظين أن هناك فرق في مدة تسوية اللحوم، كما انها تستغرق أقل من ساعة عن المعتاد فقط اتبعي سيدتي الآتي:

كيلو من اللحم

عدد 1 جزرة

عدد 1 طماطم

كرفس

كرات

حبهان

ورق غار

فلفل أسود حب

2 فص من الثوم

عود قرفة

بصله متوسطه الحجم

الملح

ملعقة كبيرة من الخل

2 ملعقة صغيرة من السكر

كيفية تسوية اللحم بسرعة

للحصول على لحم طري وناضج في مدة قليلة، فقط اتبعي سيدتي الآتي:

في البداية عند شراء قطعة اللحم لابد من

إختيار الذبيحة صغيرة السن، حيث أن لحمها لا يأخذ وقت طويل في التسوية، على عكس الذبيحة كبيرة السن، فإن لحمها يكون خشن ولا ينضج بسهولة وتستغرق وقت طويل جدا في التسوية

بعد شراء قطعة اللحم، لابد من تقطيعها عكس اتجاه الأنسجة فهذا يعمل على تسويتها بشكل أسرع

بعد ذلك يتم غسل اللحمه جيدا بالماء والخل

بعدها نضع إناء مناسب على النار ونضع فيه كمية مناسبة من الماء الفاتر

نضع مع الماء جميع المكونات السابقة ماعدا اللحم والملح، ونتركها حتى تغلي جيدًا

بعد أن تغلي الماء بشكل جيد، نضيف اليها قطع اللحم، ونتركها تغلي مرة اخرى،

ثم نهدي النار ونغطي الإناء بإحكام ونتركها لمدة بين ساعة إلى ساعة ونصف

بعد التأكد من تمام نضج اللحم نضيف كمية الملح المرغوب به، ونتركها تغلى مرة أخرى لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك نطفئ النار

سوف تلاحظين أن اللحم قد نضج بشكل جيد وبطعم لذيذ ولا تقلقي عزيزتي حواء فإن ملعقتين السكر لن يتركوا طعم في اللحم.

تسوية اللحم بنواة التمر