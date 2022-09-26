طريقة عمل الخيار المخلل السريع المقرمش بطعم اروع من المحلات

تعتبر وصفة الخيار المخلل من الوصفات الشهية المطلوبة من عدد كبير من المتابعين، كونها من الوصفات الأساسية علي سفرة الطعام، فهو من المخللات المميزة التي لها طعم لا يقاوم ولا يمكن الاستغناء عنها في العديد من الاكلات الرئيسية، ‏ولذلك نستعرض معكم طريقة عمل الخيار المخلل بسهولة وفي اسرع وقت ممكن وبمكونات موجودة في كل مكان.

طريقة عمل الخيار المخلل

وبمكونات غير مكلفة على الاطلاق ومتواجدة في المنزل، يمكن صنع اشهي خيار مخلل علي سفرتك من خلال المكونات التالية.

1 كوب ماء كبير

٢ معلقة كبير من السكر اختياري



1/3 كوب خل من النوع المفضل لديك

نصف كوب بصل مقطع



٢ ملاعق صغيرة ملح



2 كوب من الخيار المقطع



يمكن إضافة خضروات من الفلفل الرومي او الطماطم حسب رغبتك .

خطوات عمل الخيار المخلل

ولان الخيار المخلل من المقبلات الاساسية علي السفرة المصرية، ويتم تقديمه ضمن احدي السلطات المميزة والتي تعطي نكهة مختلفةللطعام، وخاصة الاطعمة السورية والسندويتشات، اليك خطوات تخليل الخيار بسهولة وفي اسرع وقت ممكن.

نبدا باحضار بطرمان مخللات او وعاء نظيف ونضع به ماء الماء والخل والسكر والملح

ثم نقوم بتقليب الخليط جيدا لنتأكد من ذوبان المكونات .

ثم نضيف الخيار والبصل ولابد من التاكيد علي تغطية المحلول الملحي لكل الخيار .

يتم وضع وعاء الخيار المخلل في الثلاجة لمدة ٣ ايام حتي يرتاح ويشرب المكونات .

وفي النهاية يصبح الخيار جاهز للاكل وحاصل علي نكهة شهية .

ونتمني لكم وجبة هنية وبالهناء والشفاء.

وهكذا نكون قد وضحنا لكم طريقة تحضير الخيار المخلل المقرمش زي المحلات، وفي حالة تواجد اي استفسار يرجى كتابة تعليق في صندوق التعليقات اسفل المقال.