وداعاً للشيب بمكون الفازلين السحرى احصلى على صبغه طبيعيه للشعر تدوم طويلاً

من الخلطات الناجحه للتخلص من شيب الشعر، هى خلطة الفازلين التى ترمم خصل الشعر من الجذور حتى الأطراف ليصبح صحياً أكثر وله نعومة ولمعان دائم، كما أن أثبتت الدراسات الحديثة أن الفازلين له القدرة العجيبة على إخفاء الشيب المبكر وتقليل نسبة ظهوره على الشعر مره اخرى، فإنه مستحضر تجميلى يعيد حيوية الشعر ومنحه كل التغذية الصحية التى تجعله معافى بشكل كامل، فالعديد من النساء قامو بتحضير خلطة الفازلين المتميزة التي على تحسين وتجديد بصيلات الشعر من الصبغات الجاهزه واخفاء الشيب مئه بالمئه حيث أنها تغنى عن الذهاب الى صالونات التجميل للعناية بالشعر وصبغة، فهوى يعتبر حل سريع وسهل لتغذية وتقوية وفرد الشعر طبيعيا بدون اى مواد كيميائية ضارة لهذا نقوم باعداد هذه الخلطة المبهرة لعودة حيوية الشعر واللون الطبيعى له من خلال هذا المقال .

خلطة الفازلين لصبغ الشعر الأبيض

مكونات خلطة صبغ الشعر الشايب ;

3 ملاعق كبيرة من الفازلين

1ملعقة ونصف من الحناء

1 ملعقة كبيرة من الخل الابيض

1 ملعقة ونصف زيت زيتون

2 ملعقة بلسم للشعر

فرشاة أسنان

وعاء مناسب لحجم المكونات

طريقة استعمال خلطة صبغ الشعر الشايب

فى وعاء نقوم بوضع الفازلين والحناء وزيت الزيتون والبلسم وملعقة الخل، وبعد ذلك يتم التقليب حتى تمتزج المكونات معاً، ثم نقوم بإحضار فرشاة الأسنان ونأخذ كميه مناسبه من الخلطة وتوزع على خصل الشعر بالتساوي من الجذور حتى الأطراف وبعد دهن الشعر بالخلطه يتم تغطية الشعر، لمدة ساعتين ثم يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر وتكرر هذه العملية مره كل اسبوع لمدة شهرين للحصول على شعر خالى من الشيب أو التقصف .

فوائد الفازلين المبهرة للشعر ;