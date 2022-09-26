نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقمة القاضي المقرمشة بملعقة من النشا هيكون طعمها حكاية في المقال التالي

من أشهى الأكلات على الإطلاق هي أكلة لقمة القاضي، حيث يبحث عنها الكثير من النساء عن الطريقة الصحيحة التي يتم بها تحضير هذه الحلوى، حيث يمكن تقديم لقمة القاضي في العزائم وأعياد الميلاد وأكثر في شهر رمضان يتم عمل هذه الحلوى لأنها شهية جداً، ومن أكثر ما يواجهه النساء أثناء عملهم للقمة القاضي هو أن طريقتها نوعاً ما غير سهلة والكثير من النساء يحدث لهم لخبطة أثناء أخذ الطريقة وبالتالي نتيجة الحلوى تكون غير صحيحة أو مقاديرها غير مضبوطة وهذا يؤثر أكيد، وهنا سوف نعرف طريقة لقمة القاضي بطريقة صحيحة ومضبوطة جداً. مكونات لقمة القاضي ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة ونصف نشا.

ملعقه صغير من الملح.

كوبان ماء.

زيت ذرة.

ملعقتان من السكر.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة فانيليا. مكونات الشربات كوبان من السكر.

كوب من الماء.

نصف ليمونة. طريقة تحضير لقمة القاضي إحضار إناء نظيف ومجفف ووضع المقادير به.

وضع كل من الدقيق والنشا والملح والماء والسكر وتقليبهم جيداً.

ثم وضع كل من ملعقة الزيت والفانيليا والخميرة وتقليبهم أيضا جيداً في الخليط.

يمكن تقليب الخليط بمضرب كهربائي حتى يصل إلى قوام ناعم وغير متكتل وهذا يكون افضل.

يتم ترك هذه العجينة بعد أن تم تقليبها وتغطيتها وتترك لتختمر حوالي ساعتين.

ثم بعد ذلك يتم إخراج العجينة ونبدأ في تشكيلها مثل كرات دائرية متساوية ووضعها على صينية ليتم قليها.

ثم يتم وضع صينية بها زيت للقلي على النار بدرجة حرارة عالية.

ثم عند ملاحظة أن تم غليان الزيت يتم وضع كرات الحلوى في الزيت وينصح بأن يتم وضع عدد كرات قليلة حتى لا يختلطوا كلهم ببعضهم البعض داخل الزيت.

عندما يتم ملاحظة أن الكرات تم تسويتها وقليها بطريقة سليمة، يتم إخراجها من النار فوراً.

عندما يتم الانتهاء من قلي العجينة كاملة يتم رصها في صينية ويتم وضع الشربات عليها. طريقة تحضير الشربات يتم وضع إناء على النار به مقادير الشربات، السكر والماء والليمون.

يتم تركه على درجة حرارة عالية على النار ويتم الإغلاق عليه عندك نلاحظ أن تم غليانه جيداً وأصبح قوامه مثل قوام الشربات. عمر شويل - جدة لقمة القاضي المقرمشة بملعقة من النشا هيكون طعمها حكاية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لقمة القاضي المقرمشة بملعقة من النشا هيكون طعمها حكاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.