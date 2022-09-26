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يعتبر دبس الرمان من أهم المنتجات المستخلصة من فاكهة الرمان الصحية والتي تتميز بطعمها الرائع وفوائدها العديدة. دبس السكر سائل كثيف مصنوع من عصير الرمان المركز. يعتبر دبس الرمان من الأطعمة ذات الطعم الحار لأنه يتميز بطعمه الحامض والحلو ويمكن استخدامه في العديد من الأطباق المختلفة ، ويمكن استخدام دبس الرمان لطهي كبد كبد الدجاج المختلفة. أو كبد الغنم ، نضيف رشة من دبس الرمان ، ونرفع الكبد عن النار قليلاً. كما يستخدم دبس الرمان لتلميع الدجاج المشوي على الفحم أو الفرن ، ويمكن استخدامه لحشو وحشو ورق العنب ، والسؤال كيف يتم تحضيره؟ هنا الجواب. طريقة عمل دبس الرمان في البيت مثل الجاهز مكونات دبس الرمان لعمله في المنزل : كيلو او كيلو ونصف من الرمان او 6 حبات او ٤ اكواب من عصير الرمان

كوب الا ربع سكر

١/٤ كوب عصير ليمون طريقة تحضير دبس الرمان : قومي بتقطيع الرمان بالسكين لفتحها واستخراج حبات الرمان منها ، ثم قومي بوضع حبات او بذور الرمان في وعاء به ماء للتخلص من بقايا القشر العالقة في البذور ، عن طريق طفوها على سطح الماء. ثم قومي باازالتها عن سطح الماء بالمصفاة ، ثم قومي بوضع بذور الرمان بعد تصفيته في الخلاط ثم قومي بخفق الرمان حتى يصبح عصير حتى تنتهي ، ثم في وعاء اخر قوم بتصفية بذور الرمان من اي شوائب حتى تحصلي على ثلاث اكواب او 4 اكواب من العصير ثم بعد ذالك قومي بااضافة الليمون والسكر ، ووضع الوعاء على النار المتوسطة حتى يغلي ، ثم قومي بتخفيض النار ثم اتركيه على نار هادئة حتى ينضج لمدة ساعة تقريبا مع التقليب بين حين والاخر ، ثم بعد النضج انزلي الخليط عن النار واتركيه حتى يبرد ويجمد وتحصلي على قوام دبس الرمان الجاهز ثم اسكبيه في زجاجة نظيفة وجافه واحتفظي بالمزيج في المبرد لحين تستخدم. فهو يعطي الطعام مذاق خاص ولذيذ كما انه صحي و غير مزود بمواد حافظة او مواد ضارة. عمر شويل - جدة ضعي الرمان على النار وستذهلين من النتيجة فكرة اغلى من الذهب هتعمليها حالا - ثقفني

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