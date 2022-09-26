بسر الكنتكة.. طريقة عمل البروستد المقرمش بتتبيلة كنتاكي الأصلية ستشرفك في العزومات

هناك فئة كبيرة من الناس تعشق تناول دجاج البروستد المقرمش، فهناك مطاعم شهيرة متخصصة في إعداد البروستد، حيث لديه طريقة معينة كي نصل إلى مذاقه اللذيذ والمقرمش، لذلك نجد أن محاولات فئة كبيرة من الناس تبوأ بالفشل في سبيل إعداد البروستد بالمنزل، وبالتالي سنقوم بتحويل الفشل إلى نجاح باهر عندما نقوم بعرض أفضل طريقة عمل البروستد المقرمش بالمنزل داخل هذا المقال بشكل مفصل.

طريقة عمل البروستد المقرمش

كي نصل إلى مذاق البروستد المقرمش اللذيذ مثل المطاعم تمامًا، فعلينا أن ننتبه لتلك التفاصيل الآتي ذكرها:

المقادير

دجاجة كاملة مقطعة.

2 ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من الملح.

وملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض المطحون.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

3 فصوص ثوم مهروس.

4 ملاعق كبيرة من الزبادي.

كوب دقيق.

كوب بقسماط.

3 حبات بيض مخفوقة.

زيت نباتي للقلي.

خطوات التحضير

في البداية نقوم بإحضار وعاء عميق ونضيف بداخله الزبادي والبهارات والنشا والزنجبيل والخل والملح والفلفل، وذلك مع الخلط كافة المكونات باستمرار، حتى نتحصل على خليط متجانس.

بعد ذلك نقوم بوضع قطع الدجاج داخل التتبيلة، فيجب أن تغطى التتبيلة قطع الدجاج بالكامل.

ثم ويتم ترك قطع الدجاج في التتبيلة داخل الثلاجة لفترة تقدر بحوالي ليلة كاملة.

بعد ذلك ومن بعد انتهاء المدة المحددة، فهنا نقوم بوضع قطع الدجاج المتبلة في وعاء الدقيق،

ثم في وعاء البيض المخفوق، وبعدها نضعها داخل وعاء البقسماط المطحون.

بعد ذلك يتم ترك قطع الدجاج داخل الثلاجة لفترة تقدر بحوالي ساعة.

ثم نقوم بتسخين الزيت داخل المقلاة جيدًا.

بعد ذلك نقوم بوضع قطع الدجاج داخل الزيت الساخن.

ثم بعد أن يتغير لون الدجاج للون الذهبي، فهنا نقوم بإخراجها من على النار

بعد ذلك يتم تنشيفها من الزيت جيدًا، وبذلك تكون جاهزة للتناول.

إلى هنا نكون قد ذكرنا لكم أفضل وأسهل طريقة عمل البروستد المقرمش داخل المنزل بنفس طريقة المطاعم، فالوصول إلى قرمشة البروستد بكل نجاح يعتمد على وضع قطع الدجاج داخل البقسماط والبيض والدقيق ووضعها لفترة داخل الثلاجة، فسنتحصل على مذاق مميز للبروستد عن طريق خطوات بسيطة في التحضير.