لو بتدوري على وصفة سهلة لعمل جل للشعر ، النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم طريقة عمل جل طبيعي لتصفيف الشعر وتقليل الهيشان وترطيب الشعر ، وهيدي الشعر لمعان وكل ده بمكون واحد بس وهو بذور الكتان.

جل طبيعي لتصفيف الشعر:

بذور الكتان من المكونات المفيدة جدا للشعر ، لانها غنية بالمغذيات زي اوميجا 3 الدهنية, البروتينات, حمض البانتوثنيك, المغنيسيوم, الزنك وغيرها من العناصر اللي بتساعد على ترطيب وتغذية الشعر بشكل كبير ، بالاضافة كمان لتقليل تساقط الشعر ونمو الشعر بشكل اسرع وصحي اكتر.

الحاجات اللي هتحتاجيها لعمل الجل:

– ¼ كوباية من بذور الكتان.

– 2 كوباية ماية.

طريقة التحضير:

1- في حلة على النار اخلطي بذور الكتان مع الماية وسيبيهم يغلوا مع بعض.

2- بعد الغليان هتلاحظي بظهور رغوة بيضا على الوش ، في الوقت ده قللي النار وسيبيه لمدة 5 – 7 دقايق مع التقليب المستمر ، هتلاحظي ان الماية اتحولت لجل.

3- وافضل طريقة عشان تعرفي الجل جاهز ولا لا ، هو اختبار المعلقة ، اغمسي المعلقة في الجل وارفعيها تاني لو لاقتيه سايل وبينزل من المعلقة بسرعة كده يبقى محتاج تسيبيه على النار شوية كمان ، مجرد ما الجل يبدأ ينزل من المعلقة ببطء على شكل خيط كده يبقى الجل جاهز.

4- ارفعيه من على النار وصفي الجل بالمصفى وهو لسه سخن واضغطي على البذور بضهر المعلقة كويس عشان تنزلي الجل كله ، ومجرد ما الجل يبرد هتلاقيه بقى سميك اكتر.

5- وبكده يبقى الجل جاهز عندنا للاستخدام.

الجل ميزته انك تقدري تضيفي له اي اضافات تانية حسب احتياج شعرك.

المكونات اللي ممكن تضيفيها لجل بذور الكتان بعد ما يبرد:

– الصبار: لو ضيفتي له جل الصبار هيساعد على تنعيم الشعر وهيديه لمعان ، ممكن تضيفي 1 معلقة كبيرة من جل الصبار.

– زيت جوز الهند: الزيت بيساعد على حبس الرطوبة في الشعر وبيدي شعرك نعومة وترطيب ، ضيفي 1 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند لجل الكتان وقلبيهم مع بعض كويس واستخدميه ، ممكن كمان تجربي اضافة زيوت تانية زي زيت اللوز, زيت الخروع, زيت الافوكادو.

– الجلسرين: يعتبر مرطب طبيعي للشعر وبيساعد على جذب الرطوبة من الهوا ، ممكن تضيفي 1 معلقة صغيرة من الجلسرين لو شعرك جاف اوي ومحتاج ترطيب اضافي.

– حمض الستريك: بيساعد على موازنة درجة حموضة الشعر ، ويعتبر رائع جدا للشعر عالي المسامية ، ضيفي حوالي ¼ معلقة صغيرة من حمض الستريك للجل.

مكونات ممكن تضيفيها اثناء عمل جل بذور الكتان:

جذور نبات المارشميلو والكركدية: لو بتعاني من تشابك شديد للشعر ، ضيفي 1 معلقة كبيرة من جذور نبات المارشميلو ، و 1 معلقة كبيرة من زهور الكركدية مع بذور الكتان ، ده هيساعد على فك تشابك الشعر بشكل فعال جدا وسهولة التمشيط.

طريقة استخدام جل بذور الكتان:

دلوقتي بعد ما عرفنا طريقة عمله والاضافات اللي ممكن تضيفيها ، هنعرف طريقة استخدامه.

الجل بيكون فعاليته افضل لما يتحط على شعر مبلول بعد غسل الشعر بالشامبو ، خدي كمية صغيرة من الجل وافركيها في ايدك وحطيها على الشعر من الجذور للاطراف ، ولو شعرك كثيف وطويل الافضل تقسميه خصل صغيرة وتحطي الجل ، ولو قصير وناعم ممكن تقسميه خصل اكبر.

بالنسبة للبنات اللي شعرهم كيرلي ، استخدمي ايديكي لفرك الاطراف بالجل عشان تثبتي تجعيدات وتمويجات الشعر ، وماتجيش جنبه ولا استني لحد ما ينشف قبل ما تعملي فيه اي حاجة تاني.

طريقة تخزين جل بذور الكتان:

لان الجل خالي من اي مواد حافظة وطبيعي ، فلازم يتم تخزينه في التلاجة ، ممكن يقعد معاكي لحد اسبوع ، ولكن ممكن تطولي عمر حفظه عن طريق تجميد الجل في مكعبات التلج ، وكل مره لما تيجي تستخدميه طلعي مكعب او اتنين حسب احتياج شعرك.

الغلطات اللي المفروض تتجنبيها وانتي بتعملي الجل:

لما تيجي تعملي الجل ماتسيبيهوش يغلي لحد ما يبقى سميك اوي لانه هيبقى من الصعب استخدامه على الشعر ، ولكن لو حصل وبقى سميك اوي معاكي ممكن تضيفي له شوبة ماية عشان تخففيه شوية ، وصفيه وهو لسه سخن.

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