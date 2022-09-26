الزبادي والصابون كنز رباني: سوف يجعلك شابة حتي لو سنك فوق ال٤٠بشرة بيضاء بدون هالات سوداء أو تجاعيد ٢٠٢٢

نقدم لكم الزبادي والصابون كنز رباني , حيث مع التقدم في السن خاصة بالنسبة للنساء يبدأ الخوف والأرق من التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه دائماً لا يقلق السن بل الأكثر منه أزعجا هو ظهور علامات الشيخوخة المبكرة رغم استعمال كريمات تكون باهظة الثمن دون نتيجة مضمونة ده غير الأضرار التي تسببها لكن اليوم سوف نتعرف معنا علي ماسك رهيب للبشرة والجسم يقضي على التجاعيد ويشد البشرة بشكل رائع جدا ويساعد على تفتيح البشرة بشكل خرافي مهما كان السواد أو سبب ظهوره حتي لو كان منذ سنين سوف يقضي عليه بإذن الله تعالى فلا تقلقي بعد هذا الماسك الهائل سوف تنبهري بنتيجته ولن تصدقي مدي فعاليته من خلال هذا المقال الرائع من موقع ثقفني سوف نتعرف أكثر علي طريقة عمل الزبادي والصابون كنز رباني لبشرة خالية من العيوب وأصغر سن2022. .

مكونات عمل الزبادي والصابون كنز رباني للحصول علي بشرة ناصعة البياض بشكر مبهر

الأن مع مكونات الماسك مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كما يلي:-

٢ملعقة من بشر صابونة.

١ملعقة كبيرة من النشا.

٢ملعقة كبيرة من الزبادي.

١ملعقة كبيرة من ماء الورد.

١ملعقة كبيرة من الحمص المطحون.

١ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

٢ملعقة ماء مغلي ساخن.

طريقة تحضير ماسك الزبادي والصابون

سوف نتعرف على طريقة تحضير الماسك بكل سهولة ويسر وهي كالآتي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ٢ملعقة من بشر صابونة مع ٢ملعقة من الماء الساخن ونقلب جيداً حتى يذوب الصابون جيداً. ثم نقوم بوضع ٢ملعقة كبيرة من الزبادي ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيداً ثم نضيف ملعقة كبيرة من الحمص المطحون ونقلب جيداً حتى يمتزج المكونات جيداً. ثم نضيف ملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس كريمي. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً حتى يمتزج الزيت مع المكونات جيداً.

طريقة الاستخدام

معنا اليوم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-