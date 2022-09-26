نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل القرص الطرية بالخميرة مثل أفضل المخابز في المقال التالي

تعتبر القرص الطرية بالخميرة والمعجنات بصفة عامة من المقبلات التي لا غنى عنها في كل بيت لأنها تقدم في أي وقت سواء مع الشاي أو بمفردها فهي سهلة في تحضيرها موفرة للوقت والجهد وقد قامت كثير من المخابز بعمل أشكال متنوعة من الفطائر سواء محشوه أو سادة فيقوم البعض بحشوها بالتمر وأخر يفضلها بالجبن الأبيض أو ميكس والآن بدأ الكثير يحشوها بالبسطرمة ومع دخول المدارس تفضل الأمهات عمل المعجنات للأطفال لوضعها في اللانش بوكس الخاص بهم ليتم تناولها أثناء اليوم الدراسي فهي مفيدة جدا للأطفال لأن بها عناصر غذائية مفيدة وقد قامت بعض ربنا المنزل عمل القرص والفطائر كمشروع يحسن من دخلها بدلا من العمل خارج المنزل فهو مشروع مربح جدا بدون مجهود . طريقة عمل القرص الطرية بالخميرة لكي تستطيعي عمل أفضل المعجنات يجب أن تكون المقادير مضبوطة المقادير: كيلو من الطحين متعدد الاستخدام.

نص كيلو من الحليب كامل الدسم .

كوب من الزبدة أو الزيت .

قطعة من الخميرة البيرة بحجم عين الجمل .

ذرة من الملح والسكر . الطريقة في وعاء عميق نقوم بنخل الطحين جيدا للتخلص من أي شوائب به ثم نقوم بوضع ذرة الملح ومعلقتين كبار من السكر وإضافة الخميرة لهم ومن الأفضل أن يتم أختبار الخميرة في قليل من الماء الدافئ أو الحليب مع معلقة من الطحين للحصول على أفضل نتيجة .

يتم وضع الزبدة أو الزيت على المقادير ودمجهم جيدا ثم نقوم بتدفئة الحليب ووضعه على باقي المقادير يتم العجن جيدا للحصول على ملمس ناعم وطري للحصول عل عجين مضبوط يجب العجن حتى تصبح اليد نظيفة جدا من العجين أثناء العجن يتم تغطيته جيدا حتى يختمر .

نقوم بتشكيل العجين على شكل أقراص دائرية الشكل ويمكن حشوها بأي نوع من الجبن المالحة فهي تعطي مذاق جيد للفطائر والمعجنات ترص الفطائر في صاج مناسب للتسويه وتترك حتى تخمر مرة أخرى بعد التشكيل .

نقوم بتسخين الفرن جيدا ثم نهدئ النار على 180 درجة مئويه نضع الفطائر داخل الفرن حتى الحصول على لون ذهبي.

بعد خروجها من الفرن نقوم بتهويتها جيدا ووضعها داخل علبة محكمة للحفاظ عليها طرية لمدة طويله ويمكن حفظها في الفريزر وتسخينها بالميكرويف وقت الحاجة تقدم مع الشاي أو الحليب في الصباح كوجبة إفطار مميزة وغنية ويمكن تناولها أثناء العمل كوجبة سريعة مفيدة ومغذية . عمر شويل - جدة طريقة عمل القرص الطرية بالخميرة مثل أفضل المخابز - ثقفني

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