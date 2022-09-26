لضيوفك وعائلتك.. طريقة احلى فطائر هشه وخفيفه زى القطن بمكونات بسيطة مش هتبطلى تعمليها من حلاوتها

الفطائر الهشة للشاي من الأمور الضرورية في كل منزل حيث أن الحصول على فطائر الهشة التي تخص الشاي في منزلك بدون تعب يساعدك بكل سهولة على التوفير والحصول على أفضل طعم ورائحة للفطائر حيث أنك تقومين بعمل الفطائر بنفسك في المنزل، حيث أن الفطائر التي تخص الشاي تساعدك في الحصول على حل رائع للضيوف فقد يأتي لك بعد الضيوف بدون أن يكن لديك أي شيء، سوف نتعرف على طريقة عمل فطائر الشاي المتميزة مع المكونات بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

مكونات عمل فطائر الشاي

يمكنك عمل فطائر الشاي من الفطائر الهشة الجميلة التي يمكنك عملها بكل سهولة من خلال المكونات المتميزة، حيث أن فطائر الشاي تساعدك في اسعاد عائلتك، ويمكنك ان تقومي بتجهيز الكمية التي تكفي عائلتك بكل سهولة من خلال:

نصف كيلو دقيق أبيض ومنخول.

نصف كوب من الزبدة.

كوب من السكر المطحون ناعم.

2بيضة.

كوبين حليب.

نصف كوب زيت.

ملعقة ملح.

كيس من الفانيليا.

كيس خميرة.

كوب كبير من السكر.

طريقة فطائر الشاي

يمكنك عمل فطائر الشاي من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي سوف تساعدك في عمل فطائر الشاي ومنها:

في البداية نضع السكر في وعاء ومن ثم نضع معه الخميرة ونقلبها بشكل جيد ومن ثم نضيف الزبدة ونقوم بالتقليب بشكل جيد.

ونقوم بإضافة الحليب ومن ثم الدقيق ونقوم بالعجن، ومن ثم نقوم بدورنا في البدء في ترك العجينة مغطاة حتى تختمر لمدة ساعة.

ومن ثم نقوم بفرد العجينة على سطح نضيف، ومن ثم نقوم بتشكيل العجين وتقطيعه.

ويجب ألا تكون سميكة حتى تنضج في الفرن، ثم نجهز الصينية ومن ثم نضع العجين المشكل بها.

ومن ثم نسخن الفرن على درجة 180 مئوية ومن ثم نضع الصينية.

ويتم بعدها وضع الصينية في الفرن حتى تنضج ومن ثم نخرج الفطائر على مناديل ورقية.

المناديل سوف تقوم بتخليصك من الزيوت الزائدة، ثم رش السكر على الفطائر.

ويتم تقديم الفطائر مع الشاي وهي مناسبة للضيوف في كافة الأوقات.

حيث يمكنك تقديمها في كل وقت وبدون أي تعب.

سر نجاح فطائر الشاي

لنجاح فطائر الشاي لابد من استخدام مكونات صلاحيتها جيد.

أن تكون المكونات بدرجة حرارة الغرفه .

عدم وضع الدقيق مره واحده يفضل على مرحلتين.

ان يكون الماء أو الحليب المستخدم للعجن دافئ حتى لاتقتل العجينه .

اضافة ملعقة صغيرة من الخل لتفتيح العجينه وجعلها هشة .

يمكن وضع القليل من الفانيليا رائحة مميزة او الزبدة .

العجن الجيد يعطي مخبوزات هشه وطريه .

تغليف المخبوزات أو حفظها بعد الخروج في علبة محكمة الغلق للحفاظ على الفطائر.

فطائر الشاي بالسمسم