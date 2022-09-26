خلى شعرك حرير: الكوكاكولا لفرد الشعر الخشن في المنزل بديل للكيراتين وصفه خيالية هتبهرك نتيجتها

فرد الشعر الخشن من الأشياء الهامة للسيدات في مختلف الأعمار حيث أن الشعر الناعم دليل على الجمال وبالطبع هناك بحث مستمر عن طريقة لفرد الشعر بدلا من البحث عن الكرياتين الذي يتسبب في مشاكل للشعر وقد يؤدي لتساقط في الشعر بشكل كبير للغاية، فيمكنك الحرص على اللجوء للفرد الطبيعي فقط للشعر وتجنب أي نوع أخر حتى تحافظ على الشعر من الضرر على الإطلاق، هناك طرق طبيعية سوف تساعد على فرد الشعر بدون معاناة من خلال هذا المقال.

وصفة الكوكاكولا لفرد الشعر

يمكنك فرد الشعر بكل سهولة من خلال الكوكولا التي تعتبر من أفضل الطرق التي تساعد في فرد الشعر المجعد مهما كانت درجة الخشونة والتجعيد في الشعر سوف تتم بكل سهولة، حيث يمكنك الحصول على فرد الشعر بصورة طبيعية وسهلة من خلال:

المكونات:

كوب كبير من الكوكاكولا.

كوب صغير من مياه الورد.

ملعقتين كريم مرطب.

ملعقة من عصير الليمون.

بونيه للشعر .

طريقة التحضير:

بعد تجهيز المكونات يتم العمل على عمل وصفة متميزة للغاية من أجل فرد الشعر من خلال المكونات وحتى تحصل على شعر مفرود وناعم بدون معاناة، حيث يتم إتباع الخطوات التالية:

يتم عمل الخليط بشكل جيد ومن ثم ترك الكريم المرطب على جانب.

ومن ثم يتم تقسيم الشعر ل 4 أجزاء ومن ثم البدء في وضع الخليط على الشعر.

ومن ثم نغطي الشعر ربع ساعة ونقوم بشطفه بماء فاتر.

نضع الكريم المرطب على الشعر.

تكرر الوصفة 3 مرات في الاسبوع.

حليب جوز الهند والعسل لفرد الشعر

يمكنك بدون معاناة فرد الشعر المجعد بسهولة، حيث أن حليب جوز الهند يساعد في ترطيب الشعر ويمكنك عمل وصفة رائعة:

المكونات:

كوب من حليب جوز الهند.

ملعقتين من عسل النحل.

طريقة الخليط:

يتم تجهيز الخليط بشكل جيد ومن ثم العمل على تجهيز الشعر من خلال تنظيفه من الشوائب.

ومن ثم البدء في وضع الخليط على الشعر.

وتتم تغطية الشعر بالبونية لمدة ساعة.

ثم نشطف الشعر بماء فاتر مع ترطيب الشعر بكريم ترطيب جيد للحفاظ على الشعر بعد فرده.

فوائد استخدام الكوكاكولا للشعر