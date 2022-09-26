نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صنع كريم للوجه في البيت من كنوز الطبيعة وابتعدي عن المنتجات الضارة تماماً في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من الدراسات الطبية التي أجريت على الكريمات الكيميائية الخاصة بالبشرة كشفت لنا بأن هذه الكريمات تعرض البشرة للكثير من الأضرار على عكس الكريمات التي تحتوي على نسبة أكبر من المكونات الطبيعية، لذلك فمن الأصلح إعداد كريمات البشرة داخل المنزل، وبناء على ذلك سنقوم بعرض طرق صنع كريم للوجه في البيت خلال عرضنا المفصل لهذا المقال. صنع كريم للوجه في البيت إليكم أبرز وأنجح الطرق الخاصة بإعداد كريم الوجه الطبيعي داخل البيت بالشكل الآتي: كريم الألوفيرا لعلاج حب الشباب إن هذا الكريم الطبيعي يقوم بتغذية البشرة والقضاء النهائي على حب الشباب، وإليكم طريقة تحضيره بالشكل الآتي: المكونات 2 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة صغيرة من زيت زهرة الربيع.

ملعقة صغيرة من زيت اللافندر. خطوات التحضير والاستخدام نقوم أولًا بخلط كافة المكونات معًا، حتى نتحصل على خليط متجانس.

ثم نقوم بوضع الخليط على الوجه، ويتم تدليك الوجه برفق وبشكل دائري.

وبعدها نقوم بتركه على الوجه لمدة ليلة كاملة.

وفي الصباح نقوم بغسله بالماء الفاتر، وسنتحصل على النتيجة المطلوبة في غضون أيام قليلة. كريم زبدة الكاكاو لعلاج التجاعيد إن هذا الكريم الطبيعي يقوم بشد الوجه ويحارب ظهور التجاعيد، وإليكم طريقة تحضيره بالصورة الآتية: المكونات 2 ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. خطوات التحضير والاستخدام نقوم أولًا بوضع المكونات داخل الغلاية حتى يتم تسخينها، وذلك مع خلطها باستمرار، كي نتحصل على خليط متجانس.

ثم نقوم برفع الغلاية من على النار، ويتم ترك الخليط جانبًا حتى يبرد بعض الشيء.

ثم نقوم بوضع الكريم على الوجه ويترك لمدة ليلة كاملة.

ويفضل المواظبة على تكرار تلك الطريقة يومًا، حتى نتحصل على النتيجة المطلوبة، ويتم تخزين هذا الكريم داخل زجاجة نظيفة وجافة. كريم الزبادي لتفتيح الوجه يعمل هذا الكريم على تبييض البشرة وإزالة البكتيريا بالوجه والتي تقوم بتعرضه إلى الاسمرار، وإليكم طريقة تحضيره بهذا الشكل الآتي: المكونات ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ليمونة معصورة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض الخام.

ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان. خطوات التحضير والاستخدام في البداية نقوم بخلط كافة المكونات معًا داخل وعاء عميق، حتى نتحصل على خليط كريمي ومتجانس.

ثم نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء لإزالة أي أتربة عالقة به.

وبعد ذلك نقوم بوضع طبقة من الكريم على الوجه وتدليكه بشكل دائري.

ويتم ترك الكريم على الوجه لفترة تقدر بحوالي 20 دقيقة.

وبعدها نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر.

ومن الأفضل تكرار تلك الطريقة مرتين خلال الأسبوع، وسنتحصل على درجة التفتيح المطلوبة. إلى هنا نكون قد تناولنا بالتفصيل أكثر من طريقة صنع كريم للوجه في البيت لعلاج أكثر المشكلات إزعاجًا التي تواجه البشرة بشكل عام، دون أن تتعرض البشرة لأي أثار جانبية مثلما ما كان يحدث أثناء استعمال الكريمات الكيميائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صنع كريم للوجه في البيت من كنوز الطبيعة وابتعدي عن المنتجات الضارة تماماً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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