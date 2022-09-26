نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة ناعمة وطرية.. طريقة عمل كريم مرطب طبيعي للوجه واليدين والقدمين ستبهرك حتماً في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن البشرة تحتاج للترطيب بشكل مستمر، حتى نحافظ عليها من مشكلة الجفاف المزعجة والتي يصاحبها مشكلات أكبر، وبناء على ذلك نجد أن هناك بحث متواصل بخصوص أفضل طريقة عمل كريم مرطب طبيعي للوجه، نظرًا لما اوضحته لنا الدراسات الطبية بأن المنتجات الكيميائية وكثرة استخدامها على البشرة تؤثر بالسلب عليها بصورة لافتة للنظر.

طريقة عمل كريم مرطب طبيعي للوجه

هناك أكثر من طريقة بسيطة لعمل كريم مرطب طبيعي للوجه داخل المنزل وبمكونات سهل تحضيرها، وإليكم أبرز تلك الطرق بالصورة التالية:

كريم العسل واللبن

إن هذا الكريم يقوم بترطيب البشرة والمساعدة في تفتيحها، وإليكم طريقة تحضيره بالصورة الآتية:

المكونات

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من العسل.

خطوات التحضير والاستخدام

في البداية نقوم بخلط العسل مع الزبادي جيدًا، حتى نتحصل على خليط متجانس.

ثم نقوم بتلديك الوجه بهذا الخليط.

ويتم ترك الخليط على الوجه لمدة تقدر بحوالي ربع ساعة.

وبعدها نقوم بشطف الوجه بالماء الدافئ.

كريم الشوفان

يعتبر هذا الكريم مثالي لترطيب البشرة، نظرًا لاحتواء الشوفان على خصائص ملينة للبشرة ومضادة لأي التهابات، وإليكم طريقة تحضير هذا الكريم بالصورة الآتية:

المكونات

كوب إلا ربع من دقيق الشوفان.

ثلث كوب من الماء الدافئ.

خطوات التحضير والاستخدام

نقوم أولًا بخلط دقيق الشوفان مع الدافئ جيدًا، حتى نتحصل على خليط متجانس وكريمي بعض الشيء.

ثم نقوم بوضع الخليط وتوزيعه على الوجه جيدًا.

ويتم ترك الخليط على الوجه حتى يجف تمامًا.

ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر.

كريم الأفوكادو

إن هذا الكريم يعطي البشرة التغذية المطلوبة بفضل احتوائه على الكثير من الفيتامينات الأساسية، كما يساهم في ترطيب البشرة ومنع تعرضها إلى الجفاف نظرًا لاحتوائه على كمية كبيرة من البوتاسيوم، وإليكم طريقة تحضيره بهذا الشكل الآتي:

المكونات

حبة أفوكادو.

نصف ليمونة معصورة.

خطوات التحضير والاستخدام

نقوم أولًا بهرس الأفوكادو جيدًا ثم نضيف إليه عصير الليمون، وذلك مع التقليب المستمر، حتى نتحصل على خليط كريمي.

وبعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على الوجه بالكامل مع التدليك برفق.

ثم نقوم بترك الخليط على الوجه لفترة تقدر بحوالي ربع ساعة.

وبعدها نقوم بغسله بالماء الفاتر، وسنتحصل على نتائج مذهلة فور المواظبة على إجراء تلك الطريقة 3 مرات خلال الأسبوع.

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم بالتفصيل أكثر من طريقة عمل كريم مرطب طبيعي للوجه، فاستخدام المكونات الطبيعية للبشرة يساهم في الحفاظ على صفاء البشرة وخلوها من أي عيوب، وهذا ما أكد عليه أبرز خبراء العناية بالبشرة.