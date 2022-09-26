نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عميق وفعال 100%.. وصفة طبيعية لتقشير الوجه والتخلص من البقع والجلد الميت ستصدمك الأوساخ والدهون في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المتعارف عليه بأن عملية تقشير الوجه تساعد في إزالة الجلد الميت وحب الشباب والبثور السوداء بالبشرة، فهذه العملية تساهم في إعطاء الوجه درجة الصفاء المطلوبة، لكن إن كان المقشر يحتوي على كمية من المكونات الكيميائية، فهذا الأمر يزيد من احتمالية تعرض البشرة للكثير من الآثار الجانبية، وبناء على ذلك سنقوم بعرض أكثر من وصفة طبيعية لتقشير الوجه داخل هذا المقال.

وصفة طبيعية لتقشير الوجه

إليكم أبرز الوصفات الطبيعية التي نجحت بالفعل في تقشير الوجه دون أن تعرضه لأي ضرر، وهذا ما سنعرضه بالصورة الآتية:

مقشر القهوة وزيت الزيتون والسكر

يعد هذا المقشر من أفضل المقشرات الطبيعية للوجه، نظرًا لاحتوائه على مكونات غنية بمضادات الأكسدة والتي تقوم بالقضاء على خلايا الجلد الميتة، كما أنه يقوم بإعطاء درجة الترطيب التي تحتاجها البشرة، وإليكم طريقة تحضيره بالشكل الآتي:

المكونات

نصف كوب من القهوة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من السكر.

3 كبسولات من فيتامين E.

خطوات التحضير والاستخدام

أولًا نقوم بوضع كافة المكونات داخل وعاء عميق، ومن ثم نقوم بخلطهم جيدًا، حتى نتحصل على خليط متجانس ذو قوام خشن.

ثم نقوم بغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر، حتى نتخلص تمامًا من أي أتربة عالقة به.

وبعدها نقوم بوضع الخليط على الوجه، ونبدأ بفرك الوجه جيدًا من خلال استعمال الأصابع.

ويتم ترك المقشر على الوجه لفترة تقدر بحوالي 10 دقائق، ومع كل دقيقتين يتم فرك الوجه.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر جيدًا بعد انتهاء الفترة المحددة.

ويفضل تكرار تلك الطريقة 3 مرات خلال الأسبوع، وسنتحصل على نتائج مذهلة.

مقشر الليمون والسكر والعسل

إن هذا المقشر غني بالفيتامينات الصحية التي تحتاجها البشرة، وإليكم طريقة تحضيره بالصورة الآتية:

المقادير

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من العسل.

ثمرة من الليمون.

خطوات التحضير والاستخدام

نقوم أولًا بعصر الليمون جيدًا، ونضيفه لباقي المكونات، وذلك مع الخلط باستمرار، حتى نتحصل على خليط متجانس.

ثم نقوم بتنظيف الوجه جيدًا بالماء الفاتر.

وبعدها نقوم بتوزيع المقشر على الوجه، وذلك مع فرك الوجه وتدليك جيدًا بواسط الأصابع.

ويترك المقشر على الوجه لمدة ربع ساعة.

وبعدها نقوم بفرك الوجه جيدًا لإزالة الخليط، وبعدها نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر.

ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر.

ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر. وسنتحصل على النتائج المرادة بعد تكرار تلك الطريقة مرتين خلال الأسبوع.

إلى هنا نكون قد وضحنا لكم أكثر من وصفة طبيعية لتقشير الوجه، فتلك الوصفات لديها عامل السحر في حصول البشرة على درجة الصفاء والتغذية المطلوبة، نظرًا للفيتامينات الصحية التي تتواجد في المكونات المستخدمة في كل وصفة قمنا بذكرها داخل هذا المقال.