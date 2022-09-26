بالعجينة القطنية المظبوطة أصنعي فطائر الزبدة الهشة الطرية بطريقة صحية ولذيذة

فطائر هشة بالزبدة من الحليب البودرة والزبدة البلدى والدقيق والملح والخميرة الجافة والسكر، وفطائر الزبدة نوع من أنواع المعجنات الشهية، والتى تمتاز بقوام هش مثل القطن وتتميز أيضا بطعم لذيذ وجميل، وبمذاق خطير لا يقاومه أحد سواء الكبار أو الصغار، وسوف نعرض طريقة تحضير فطائر الزبدة بطريقة سهلة جدا وسريعة ولا تحتاج سوى دقائق معدودة فالعديد من ربات البيوت يقومون بعمل الفطائر التقليدية والعادية، ولكن فطائر الزبدة مختلفة عن أى فطائر فهى مغذية لأنها تحتوى على البروتينات والنشويات والكالسيوم فكل هذه المعادن تفيد الجسم وتمده بالطاقة والنشاط وتقوى العظام والأسنان، وتحافظ على صحة القلب، ويمكن تناول فطائر الزبدة فى المدرسة بالنسبة للأطفال، والعديد من الناس يفضلون تناولها فى وجبة الإفطار بجانب كوب الشاي الساخن أو كوب الحليب أو أى مشروب ساخن، ويمكن إستخدام هذه المقادير فى عمل البيتزا والسينابون وخلية النحل، ويفضل صنع فطائر الزبدة بنكهة خرافية أفضل بكثير من شرائها من محلات المخبوزات ومن الأسواق لضمان نظافة فطائر الزبدة وضمان مكوناتها التى تتوافر فى كل مطبخ وأيضا متوفرة فى جميع المحال التجارية بأسعار بسيطة.

مكونات عمل فطائر الزبدة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة

نصف كوب كبير الحجم من الزبدة البلدى

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

إثنين كوب كبير الحجم من الماء الدافئ

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الجافة

ربع ملعقة صغيرة الحجم من السكر

إثنين حبة من البيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة

طريقة عمل فطائر الزبدة