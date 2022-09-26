بديل التاتو.. طريقة صبغ الحواجب طبيعيا باللون البني يدوم طويلاً وبمكونات طبيعية 100%

صبغ الحواجب طبيعيا باللون البني يتم بأبسط الطرق، وبشكل طبيعي، وبدون مجهود، أو مكونات غير متوفرة، فقد تحتاجين إلى بعض المكونات البسيطة، مع اتباع طريقة التحضير والتطبيق الصحيحة والملائمة لطبيعة المكونات المستخدمة، ومن خلال الاعتماد على بعض المكونات العشبية من الممكن أن تحصلي على لون مميز لشعر الحاجب، وبدون أي صبغات كيميائية.

صبغ الحواجب طبيعيا باللون البني

يمكنك تشقير الحوجب باستعمال الكركم من خلال الاستعانة بمكونات وصفته الفعالة في جعل لون شعر الحوجب فاتح، ويعمل الكركم كبديل لأغلى أنواع صبغات التشقير، والمكونات نقدمها على هذا النحو الآتي:

ملعقة من الكركم.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الصبار.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفازلين.

طريقة تحضير الوصفة

قومي بإحضار الوعاء الملائم.

ضعي الكركم مع مكون عصير الليمون وقومي بالتقليب الجيد للمكونين معا.

خففي القوام باستعمال الزيوت الطبيعية.

عليك استخدام النشا بالتدريج، مع الاستمرار في تقليب المكونات لإخفاء التكتلات التي قد تتكون بسبب النشا.

بعد الحصول على تركيبة ناعمة يمكنك الآن تطبيق الخليط على الحواجب.

لا بد وأن تقومي بدهن بعض من الفازلين حول منطقة الحاجب حتى لا تتلون بلون الكركم.

طبقي الخليط ربع ساعة على الحواجب، ثم قومي بغسل البشرة بالمياه الفاترة.

وصفة الشاي لصبغ الحواجب طبيعيا

تعد وصفة الشاي من أجمل الوصفات الطبيعية وأكثرها فاعلية لصبغ الحواجب، والمكونات نوضحها كما يلي:

ملعقتان من الشاي.

ملعقة من الحناء.

ملعقة من الخل، أو عصير الليمون.

ملعقة من جل الصبار.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير