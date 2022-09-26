نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج تشقق القدمين في يومين فقط بسرعة.. بطريقة فعالة ومجربة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن تشقق القدمين من أكثر المشكلات إزعاجًا لدى فئة كبيرة من الناس، وهذا ما يتسبب فيه تعرض القدمين لمشكلة الجفاف، فالحفاظ على ترطيب القدمين يساهم في حل مشكلة التشقق التي تؤثر بالسلب على ثقة هؤلاء الناس، وبالتالي سنقوم بعرض طرق علاج تشقق القدمين في يومين فقط ومن خلال استخدام مكونات طبيعية ليس لديها أي أثار جانبية.

علاج تشقق القدمين في يومين فقط

إليكم أبرز طرق علاج تشقق القدمين بسرعة فائقة دون أي مجهود بهذا الشكل الآتي:

طريقة استخدام جل الصبار

إن جل الصبار يساهم بصورة كبيرة في إزالة أي تشققات في القدمين بصورة نهائية وفعالة، وإليكم أهم التفاصيل عن هذه الطريقة بالصورة الآتية:

المكونات

3 ملاعق كبيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكافور.

ملعقة صغيرة من معجون أوراق الريحان.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

خطوات التحضير والاستخدام

نقوم في البداية بإضافة كافة المكونات داخل وعاء عميق، ونبدأ بخلطهم جيدًا، حتى نتحصل على خليط كريمي.

وبعدها نقوم بتوزيع المعجون على القدمين ويتم فرك القدمين جيدًا.

ويترك الخليط لفترة تقدر بحوالي ربع ساعة.

وبعدها نقوم بشطف القدمين بالماء الفاتر.

ويفضل المواظبة على إجراء تلك الطريقة حتى نتحصل على النتيجة المطلوبة.

طريقة استخدام خل التفاح

إلى الأحماض المتواجدة بخل التفاح تساعد في تليين أي تشققات متواجدة بالقدمين، وإليكم أبرز التفاصيل عن تلك الطريقة بالصورة الآتية:

المكونات

كوب من خل التفاح.

كمية من الماء الدافئ.

خطوات التحضير والاستخدام

نقوم بملء الحوض بحوالي 6 أكواب من الماء الدافئ، مع إضافة كوب من خل التفاح.

ثم نقوم بوضع القدمين داخل هذا الخليط لفترة تقدر بحوالي 20 دقيقة.

وبعدها نقوم بفرك القدمين، وسنلاحظ بأن خلايا الجلد الميت المتواجدة بالقدمين سيتم إزالتها بالشكل المطلوب.

طريقة استخدام زيت السمسم

إن زيت السمسم يعمل على ترطيب وتنعيم القدمين نظرًا لاحتوائه على خصائص تعمل على تليين البشرة، وإليكم أهم التفاصيل عن تلك الطريقة بالصورة الآتية:

المكونات

5 قطرات من زيت السمسم.

خطوات التحضير والاستخدام

يتم وضع قطرات من زيت السمسم على القدمين، ويتم فرك القدمين جيدًا.

ويتم ترك زيت السمسم لمدة ليلة كاملة على القدمين حتى تمتص البشرة الخصائص المتواجدة بزيت السمسم.

إلى هنا نكون قد وضحنا لكم بالتفصيل أكثر من طريقة علاج تشقق القدمين في يومين فقط، وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لمشكلة تشقق القدمين مرة أخرى، وذلك بعد أن نلتزم بإجراء تلك الطرق بشكل يومي.