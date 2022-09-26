هاتي قهوة وخل ودلكي جسمك كله بيها وهتزيل الجلد الميت والأسمرار والبقع في غضون دقائق

نجد عدد كبير من الفتيات والسيدات يعانون من إسمرار بشرة الجسم بشكل ملحوظ فهذا الشيء يجعلها تشعر بالإحراج والخجل وتريد أن تقوم بتبييض الجسم بشكل سريع فقد توجد عدة أمور تجعل لون بشرة الجسم بهذا اللون الداكن، ومن ضمن هذه الأمور هي تراكم خلايا الجلد الميتة وعدم تنظيف أو تقشير الجسم بشكل مستمر فقد توجد عدة مناطق بالجسم تكون شديدة السواد ومن أهم هذه المناطق هي الركب والأكواع وكذلك منطقة تحت الإبط والبيكيني، ولكي نقوم بإزالة الإسمرار من الجسم بشكل نهائي يمكننا أن نستخدم كريمات التفتيح فهذه الكريمات تباع في جميع الأسواق ويوجد لها أنواع كثيرة ومختلفة وأنها تساعد بالفعل على تفتيح بشرة الجسم ولكن يكون لها أضرار جانبية، وهذا نظرا لإحتوائها على مواد كيميائية بنسبة كبيرة وأنها تترك آثار سلبية بالتحديد على المناطق الحساسة وبسبب هذا تبحث كل الفتيات عن الأشياء التي لا تضر البشرة وتكون طبيعية وتساعد على تفتيح الجسم في أسرع وقت ممكن ومن ضمنها هي الوصفات أو المقشرات الطبيعية فيمكننا أن نقوم بعمل هذه الوصفات في البيت بكل سهولة وبإستخدام مكونات بسيطة لا تتطلب تكاليف وأيضا تكون متوافرة في أي مطبخ، فالمقشر الذي يساعد على إزالة الإسمرار والتخلص من خلايا الجلد الميتة من أول إستعمال هو مقشر القهوة والخل فهذا المقشر يساعد على تقشير الجلد الميت وأنه يكون قادر على تنعيم البشرة ومن الممكن أن نستخدمه لإزالة الإسمرار من المناطق الحساسة بدون تأثير سلبي.

مكونات مقشر القهوة والخل لإزالة الإسمرار من الجسم

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرنفل البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل مقشر القهوة والخل لإزالة الإسمرار من الجسم