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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي قهوة وخل ودلكي جسمك كله بيها وهتزيل الجلد الميت والأسمرار والبقع في غضون دقائق في المقال التالي
نجد عدد كبير من الفتيات والسيدات يعانون من إسمرار بشرة الجسم بشكل ملحوظ فهذا الشيء يجعلها تشعر بالإحراج والخجل وتريد أن تقوم بتبييض الجسم بشكل سريع فقد توجد عدة أمور تجعل لون بشرة الجسم بهذا اللون الداكن، ومن ضمن هذه الأمور هي تراكم خلايا الجلد الميتة وعدم تنظيف أو تقشير الجسم بشكل مستمر فقد توجد عدة مناطق بالجسم تكون شديدة السواد ومن أهم هذه المناطق هي الركب والأكواع وكذلك منطقة تحت الإبط والبيكيني، ولكي نقوم بإزالة الإسمرار من الجسم بشكل نهائي يمكننا أن نستخدم كريمات التفتيح فهذه الكريمات تباع في جميع الأسواق ويوجد لها أنواع كثيرة ومختلفة وأنها تساعد بالفعل على تفتيح بشرة الجسم ولكن يكون لها أضرار جانبية، وهذا نظرا لإحتوائها على مواد كيميائية بنسبة كبيرة وأنها تترك آثار سلبية بالتحديد على المناطق الحساسة وبسبب هذا تبحث كل الفتيات عن الأشياء التي لا تضر البشرة وتكون طبيعية وتساعد على تفتيح الجسم في أسرع وقت ممكن ومن ضمنها هي الوصفات أو المقشرات الطبيعية فيمكننا أن نقوم بعمل هذه الوصفات في البيت بكل سهولة وبإستخدام مكونات بسيطة لا تتطلب تكاليف وأيضا تكون متوافرة في أي مطبخ، فالمقشر الذي يساعد على إزالة الإسمرار والتخلص من خلايا الجلد الميتة من أول إستعمال هو مقشر القهوة والخل فهذا المقشر يساعد على تقشير الجلد الميت وأنه يكون قادر على تنعيم البشرة ومن الممكن أن نستخدمه لإزالة الإسمرار من المناطق الحساسة بدون تأثير سلبي.
مكونات مقشر القهوة والخل لإزالة الإسمرار من الجسم
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرنفل البودر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
طريقة عمل مقشر القهوة والخل لإزالة الإسمرار من الجسم
- قومي بتجهيز طبق مناسب ونضع به ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- وبعد ذلك يتم إضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض ونقوم بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرنفل البودر.
- ثم قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون ويتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد ونقوم بوضع هذه الخلطة علي الجسم ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا.
- وبعد ذلك يتم إزالتها من خلال التدليك على بشرة الجسم ثم نقوم بغسل الجسم بإستخدام الماء البارد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاتي قهوة وخل ودلكي جسمك كله بيها وهتزيل الجلد الميت والأسمرار والبقع في غضون دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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