مقرمش والتتبيلة غنية.. طريقة عمل بروستد دجاج مثل المطاعم مستحيل تفرقيه عن الجاهز

إن بروستد الدجاج من الأكلات التي لديها شعبية كبيرة ما بين الناس، ودائمًا ما يتهافت عليها الناس داخل المطاعم، نظرًا لمذاقها الرائع وقرمشتها اللذيذة، وعند قيام بعض الناس بإعداد هذه الأكلة داخل المنزل فمن الصعب الوصول إلى نفس المذاق الخاص بالمطاعم، لكننا سنقوم بحل تلك المشكلة، وذلك عند عرضنا التفصيلي لأفضل طريقة عمل بروستد دجاج مثل المطاعم.

طريقة عمل بروستد دجاج مثل المطاعم

إن وصولنا لمذاق بروستد الدجاج المقرمش مثل المطاعم بكل نجاح يعتمد بصورة كبيرة على التزامنا الحرفي بكافة المقادير وخطوات التحضير الآتي ذكرهما:

المقادير

4 قطع من فخذ الدجاج.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأبيض.

ملعقة كبيرة زنجبيل.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

نصف كوب نشا ذرة.

كوبان من الدقيق.

زيت نباتي للقلي.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

2 ملعقة كبيرة من الفلفل الأخضر الحار.

خطوات التحضير

تتمثل أولى الخطوات بإحضار وعاء عميق ونضيف بداخله كمية من الماء مع الفلفل الحار والملح والزنجبيل والثوم والبيكنج باودر، وذلك مع الخلط باستمرار، حتى تمام تجانس الخليط.

ثم نقوم بوضع قطع الدجاج داخل الخليط ونقعها جيدًا، ويتم وضع قطع الدجاج المغطاة بهذا الخليط داخل الثلاجة لفترة تقدر بحوالي 4 ساعات.

وبعد انتهاء الفترة المحددة، فهنا نقوم بخلط النشا مع الدقيق والفلفل الأبيض والملح جيدًا.

ثم نقوم بتصفية الدجاج من الخليط، وبعدها نقوم بخلطها جيدًا مع خليط النشا والدقيق.

ويتم تركها داخل الثلاجة لمدة ساعة على أقل تقدير.

ويتم تركها داخل الثلاجة لمدة ساعة على أقل تقدير. وبعدها نقوم بإحضار مقلاة متوسطة ونضع بها الزيت، ويتم تسخين الزيت جيدًا على النار.

ومن بعد ذلك نقوم بوضع الدجاج داخل الزيت الساخن، ويتم تقليبها جيدًا.

وبعد أن تتحصل على درجة اللون الذهبي، فهنا تكون جاهزة للخروج من النار.

وفي الختام نكون قد تناولنا معًا أسهل وأسرع طريقة عمل بروستد دجاج مثل المطاعم، وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لفشل إعداد البروستد المقرمش داخل المنزل مرة أخرى، وذلك بعد أن نلتزم بكافة الخطوات التي قمنا بذكرها في السابق.